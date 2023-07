Fue a través del Instagram de Chamonic , que se dio a conocer que la conductora mexicana se encontraba ‘indispuesta’ en la gala de ayer por la noche, esto, luego de que durante la programación, la conductora no pudiera tener una buena pronunciación de algunas palabras.

Y es que esta no es la primera vez que Galilea Montijo se mete en el ojo del huracán tras tener un comportamiento extraño en la gala del show, pues ayer por la noche, la conductora mexicana dio nuevamente de qué hablar por la forma en la que se presentó y muchos aseguraron que estaba ‘ebria’.

Aseguran que Galilea Montijo se encontraba ‘ebria’: Hay dos partes bastante importantes dentro del reality de La Casa de los Famosos México, compuesta por elementos bastante importantes, pues sin los participantes, no pueden existir los conductores, sin embargo, ellos son quiénes llevan todos los detalles de lo que sucede ahí adentro.

Aseguran que se encontraba ‘tomada’ o usando carillas nuevas

«Galilea Montijo volvió a estar indispuesta (tomada o carillas nuevas ) en el programa @lacasafamososmx así es, ¡muchos lo notamos desde el primer minuto! Su dicción , la forma de hablar no era normal ,no estaba articulando bien , no estaba coherente vaya», explicó en Instagram.

«Tampoco estaban bien sus expresiones corporales , no pudo ni pronunciar VIX Premium, es una pena que no tengan respeto a su trabajo», expresó la usuaria de Instagram con una gran cantidad de seguidores, además de publicar un video en donde Galilea efectivamente, no habla de la mejor forma.