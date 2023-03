“Estamos viviendo como una etapa como de muchos cierres de ciclos, quizás eso es lo que está sucediendo a nivel general, yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar, estoy bien, en familia, muy contentos”, informó Alessandra Rosaldo a las cámaras del famoso programa de espectáculos Ventaneando.

Alessandra Rosaldo Eugenio Derbez: ¿Dejó su carrera de lado?

La cantante le reveló a Ramos que en varias facetas de su vida había dejado de lado su carrera como cantante, para poder enfocarse a su familia. Por ello, indicó que pone su relación por encima de su carrera y eso sobresalió cuando nació la hija de ambos, Aitana, quien es la menor de los cuatro hijos del actor. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

“Desde que nos conocimos yo he elegido, en varios momentos a lo largo en los casi 16 años que llevamos juntos, en varios momentos yo he elegido nuestra relación por encima de mi carrera, me he detenido y luego cuando nació Aitana, pues por supuesto”, indicó Alessandra Rosaldo en la entrevista que sostuvo con Jorge Ramos y citó Hola. Archivado como: Alessandra Rosaldo Eugenio Derbez