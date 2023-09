Aseguran que Erik Rubín fue infiel y revelan con quién

En él, enfatizaron que su decisión de separarse no estaba relacionada con conflictos ni situaciones turbias, sino simplemente con una «transformación del amor en pareja».

Nuevos detalles entorno al rompimiento de la famosa ex pareja han salido a la luz.

Según los presentadores del programa ‘Chisme No Like’, Elisa Beristain y Javier Ceriani, ha surgido información que sugiere que Erik Rubín y Mónica Noguera pasaban tiempo juntos.

Detalles de la Supuesta Relación

La noticia se ha convertido en un tema candente en los medios de comunicación y en las redes sociales.

En medio de esta controversia, Gustavo Adolfo Infante, un conocido periodista se enlazó vía telefónica con su ex compañera de trabajo, Mónica Noguera.

De acuerdo con Infobae, en esta conversación, Noguera negó rotundamente cualquier involucramiento con Erik Rubín.

“No, claro que no, ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto. Érik es mi amigo pero tampoco es que nos hablemos diario», afirmó la conductora.