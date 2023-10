Asaltan a punta de pistola a congresista Henry Cuellar en Washington

Para tranquilidad de muchos, Jacob Hochberg señaló que el congresista demócrata no resultó herido durante el ataque que sufrió.

De acuerdo con The Associated Press el robo ocurrió a las 9:30 de la noche en la avenida Nueva Jersey y la calle K sureste.

Aumento de medidas de seguridad

En febrero, la representante demócrata Angie Craig fue asaltada en su edificio de apartamentos en Washington, aunque no sufrió lesiones graves.

Su jefe de personal indicó que el ataque aparentemente no tuvo motivos políticos, reseñó la agencia de The Associated Press.

En junio, Kendrid Khalil Hamlin, de 26 años, se declaró culpable en el caso de Craig, enfrentando cargos por agredir a un congresista.

Además, fue acusado de agredir a dos agentes mientras intentaban arrestarlo el mismo día del ataque a Craig, reseñó AP.