El actor mexicano desmiente supuesta separación con su esposa

¿Está Arturo Peniche harto de los rumores?

Salió a decir la verdad

Arturo Peniche supuesta separación. Tal parece que las palabras que Arturo Peniche mencionó hace unos cuantos días, ¡Se malinterpretaron! Pues ahora, el actor y cantante mexicano, habló sobre los rumores de una separación con su esposa, con quien lleva 39 años de casado, y decidió hablar con la verdad.

Cansado de los rumores, el galán y villano de telenovelas quien ha protagonizado papeles estelares en ‘María Mercedes’ y ‘A que no me dejas’, dijo estar ‘harto’ de los rumores que se han estado manejando en últimos días, y aseguró que NO se está divorciando, contrario a lo que se había dicho anteriormente…

Desmiente rumores de una separación

En una reciente rueda de prensa, a través del programa mexicano ‘Sale el Sol’, se dio a conocer lo que Arturo Peniche dijo acerca de una supuesta separación con su esposa Gaby Ortiz, con quien lleva 39 años casado, y desmintió el hecho de que se estén divorciando, afirmando que siguen juntos.

“Hice un comentario y lo tomaron muy a pecho (la prensa), lo tomaron muy mal, lo comprendo; gracias a la gente que me haya dicho que no me separe, pero no me estoy separando ni me estoy divorciando, ni nada, me estoy dando un break”, afirmó el actor de telenovelas en la rueda de prensa. Archivado como: Arturo Peniche supuesta separación