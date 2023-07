Las alarmas se encendieron desde el primer momento en que cámaras de Televisa captaron al actor del melodrama ‘En nombre del amor’ usando un collarín, por lo que de inmediato no dudaron en cuestionarle fue lo que ocurrió y Arturo Peniche reveló el motivo por lo que apareció así. Archivado como: Arturo Peniche con collarín.

Arturo Peniche fue visto con collarín en los pasillos de Televisa

La entrevista fue publicada a través de la cuenta de Televisa Espectáculos y fue ahí donde Arturo Peniche habló con la prensa sobre el incidente que tuvo y lo que provocó que estuviera usando el collarín. Todo esto ocurrió dentro de los pasillos de la televisora de San Ángel, aseguró que tuvo que entrar a quirófano tras presentar malestar en sus cervicales.

«Tenía muy presionada la médula. Se descolocan o se dislocaron no sé como se puede decir. Me lo tuvieron que corregir. Me tuvieron que poner unos separadores», argumentó el actor de ‘Niña de mi corazón’ ante las cámaras de Televisa Espectáculos. Archivado como: Arturo Peniche con collarín.