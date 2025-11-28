Arsenal y Chelsea chocan en Stamford Bridge

Chelsea y Arsenal se enfrentan en un derbi decisivo de la Premier League tras exhibiciones europeas contundentes.

La Premier League vivirá el domingo uno de sus partidos más esperados de la temporada:

El líder Arsenal visitará al Chelsea, segundo en la tabla y único perseguidor real de los Gunners después de 12 jornadas.

Un choque en la cima de la Premier con dos equipos en estado de gracia

El duelo llega en un contexto de exhibiciones europeas para ambos clubes, lo que eleva aún más la expectativa alrededor del encuentro.

El Arsenal de Mikel Arteta viene de firmar una actuación memorable en Champions, imponiéndose 3-1 al Bayern Múnich, rival que acumulaba 18 partidos invicto con 64 goles anotados.

La contundencia y autoridad mostrada en Londres dejó la sensación de que el equipo está alcanzando su mejor versión desde la llegada del técnico español.

Declan Rice lo resumió con claridad: fue una “velada europea memorable”, que se suma a un inicio casi perfecto en Champions con cinco triunfos, 14 goles anotados y solo uno recibido. En la Premier, el equipo también llega fortalecido tras golear 4-1 al Tottenham.

Chelsea presume su nueva joya y llega crecido tras vencer al Barcelona

El Chelsea vive un momento igual de dulce. En su duelo europeo de mitad de semana, el campeón mundial venció 3-0 al Barcelona con autoridad y con una presentación estelar del joven brasileño Estêvão, quien marcó un golazo que encendió la ovación en Stamford Bridge.

A sus 18 años, el atacante se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo.

Enzo Maresca, sin embargo, ha pedido calma: no quiere que Estêvão ni Lamine Yamal carguen presiones externas que puedan frenar su desarrollo. El mensaje del técnico es claro: que disfruten, que aprendan y que sigan creciendo sin comparaciones.

El Chelsea llega seis puntos por debajo del Arsenal, pero con suficiente impulso futbolístico como para pensar en recortar distancia y sostener su posición en la parte alta, donde equipos como Manchester City y Aston Villa siguen muy cerca.

Liverpool se hunde en plena crisis y enfrenta un duelo clave

Mientras Chelsea y Arsenal preparan un enfrentamiento de élite, la realidad del Liverpool es opuesta: atraviesa su peor racha en más de 70 años.

La goleada 4-1 sufrida ante PSV en Champions marcó la novena derrota en sus últimos 12 partidos, dejando al equipo fuera del Top 8 europeo y en el puesto 12 de la Premier, ya a 11 puntos del líder.

Arne Slot reconoció que el equipo “está recibiendo un golpe después de otro”, y ahora intentará frenar la caída ante el West Ham, decimoséptimo en la tabla.

La jornada 13 también presenta duelos clave para clubes que buscan estabilidad, como Manchester United frente a Crystal Palace y Manchester City ante Leeds.

El cierre del domingo tendrá toda la atención puesta en Stamford Bridge, donde Chelsea y Arsenal medirán fuerzas con impacto directo en la lucha por el liderato.

