Arsenal golea 3-1 al Bayern en Champions

Arsenal derrotó 3-1 al Bayern Munich en el Emirates Stadium y quedó como líder absoluto de la Champions con 15 puntos.

Arsenal derrotó 3-1 al Bayern Munich en el Emirates Stadium y se quedó con el duelo de invictos de la Champions League 2025-2026.

Con esta victoria, el equipo de Mikel Arteta alcanzó los 15 puntos en cinco fechas y se consolidó como líder absoluto de la fase liga.

El encuentro dejó un mensaje claro: Arsenal tiene jerarquía para competirle a cualquier gigante europeo.

Un arranque táctico y un primer golpe decisivo

El partido inició con una lectura mutua: Bayern dominó territorialmente, con más del 70% de posesión en los primeros minutos, mientras Arsenal priorizaba orden defensivo y presión sobre la circulación alemana.

A pesar del control bávaro, las opciones claras del primer tramo fueron para los Gunners.

A los 22 minutos llegó el quiebre.

En un tiro de esquina desde la derecha, Bukayo Saka envió un centro preciso y Jurriën Timber anticipó en el primer palo para marcar el 1-0 con un cabezazo perfecto.

Ese golpe obligó al Bayern a acelerar, aunque Arsenal pudo haber ampliado la ventaja cuando Eberechi Eze quedó mano a mano pero no logró definir con contundencia.

Bayern respondió a los 32 minutos con una jugada elaborada: Joshua Kimmich lanzó un pelotazo frontal, Serge Gnabry bajó la pelota al centro del área y Lennart Karl definió ante David Raya para el 1-1.

Arsenal gana metros y encuentra el camino por arriba

El segundo tiempo mostró a un Arsenal más protagonista.

El equipo londinense encontró en el balón detenido su arma más peligrosa: Declan Rice y Saka generaron centros que incomodaron repetidamente a la defensa germana.

Merino y Mosquera quedaron muy cerca de anotar en jugadas consecutivas que salieron apenas desviadas.

El dominio de Arsenal se intensificó y, a los 62 minutos, Manuel Neuer evitó el segundo con una tapada enorme ante Rice. En el rebote, Saka estuvo cerca de empujarla al gol, pero llegó apenas tarde.

El Bayern sufría cada balón cruzado.

Madueke y Martinelli sentencian a un Bayern sin respuestas

El esfuerzo del local tuvo premio a los 70 minutos. Riccardo Calafiori, recién ingresado, desbordó por la izquierda y lanzó un centro preciso al área chica.

Noni Madueke apareció para empujar la pelota y poner el 2-1.

Seis minutos después, Arsenal liquidó el encuentro en una acción aislada pero contundente.

En una contra rápida, Neuer intentó salir como líbero para cortar el avance, pero calculó mal.

Gabriel Martinelli lo eludió con facilidad y definió con el arco vacío para sellar el 3-1 definitivo.

Con control, solidez en los duelos y una ejecución letal en los momentos clave, Arsenal se quedó con un triunfo que lo deja como líder absoluto y con puntaje ideal.

