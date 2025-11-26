Juez limita arrestos de ICE sin orden en Colorado

Fallo limita arrestos migratorios

Juez frena detenciones sin orden

ICE bajo nuevas restricciones

Un juez federal dictaminó el martes que agentes de inmigración en Colorado solo pueden arrestar a personas sin una orden judicial cuando exista un riesgo de fuga, marcando un nuevo límite a la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el Gobierno de Donald Trump.

El juez federal de distrito R. Brooke Jackson emitió la orden tras revisar una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Colorado y otros abogados que cuestionaron la legalidad de varios arrestos ejecutados este año.

Jackson indicó que los agentes solo pueden detener a una persona sin orden judicial cuando existan motivos fundados para creer que se encuentra en el país de forma ilegal y que es probable que huya antes de que se emita una orden de detención.

El juez subrayó que esta exigencia se encuentra en la ley federal y que los oficiales deben documentar adecuadamente las razones que justifican cualquier arresto.

Según la demanda, los agentes detuvieron a personas sin evaluar estos criterios, lo que llevó al tribunal a intervenir.

La ACLU representa a cuatro personas, algunas solicitantes de asilo, que fueron arrestadas por ICE sin una orden judicial mientras el Gobierno de Trump intensificaba sus medidas migratorias.

Jackson señaló que todos los demandantes tenían vínculos sólidos y de larga data con sus comunidades y que ningún agente razonable podría haber concluido que representaban un riesgo de fuga antes de obtener una orden.

La decisión, por tanto, busca impedir que los oficiales ejecuten arrestos basados únicamente en la urgencia operativa o en prácticas indiscriminadas.