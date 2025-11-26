Juez limita arrestos de ICE sin orden en Colorado
Publicado el 11/26/2025 a las 14:41
- Fallo limita arrestos migratorios
- Juez frena detenciones sin orden
- ICE bajo nuevas restricciones
Un juez federal dictaminó el martes que agentes de inmigración en Colorado solo pueden arrestar a personas sin una orden judicial cuando exista un riesgo de fuga, marcando un nuevo límite a la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el Gobierno de Donald Trump.
El juez federal de distrito R. Brooke Jackson emitió la orden tras revisar una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Colorado y otros abogados que cuestionaron la legalidad de varios arrestos ejecutados este año.
Jackson indicó que los agentes solo pueden detener a una persona sin orden judicial cuando existan motivos fundados para creer que se encuentra en el país de forma ilegal y que es probable que huya antes de que se emita una orden de detención.
El juez subrayó que esta exigencia se encuentra en la ley federal y que los oficiales deben documentar adecuadamente las razones que justifican cualquier arresto.
Arrestos sin orden judicial limitados por juez federal
📌 Juez federal restringe detenciones migratorias en Colorado a personas con riesgo de fuga.https://t.co/OofoFmdJIJ
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 26, 2025
Según la demanda, los agentes detuvieron a personas sin evaluar estos criterios, lo que llevó al tribunal a intervenir.
La ACLU representa a cuatro personas, algunas solicitantes de asilo, que fueron arrestadas por ICE sin una orden judicial mientras el Gobierno de Trump intensificaba sus medidas migratorias.
TE PUEDE INTERESAR: Último caso penal contra Trump queda cerrado en Georgia
Jackson señaló que todos los demandantes tenían vínculos sólidos y de larga data con sus comunidades y que ningún agente razonable podría haber concluido que representaban un riesgo de fuga antes de obtener una orden.
La decisión, por tanto, busca impedir que los oficiales ejecuten arrestos basados únicamente en la urgencia operativa o en prácticas indiscriminadas.
Respuesta de la ACLU y contexto legal
Juez federal dice que los oficiales de inmigración en Colorado solo pueden arrestar a quienes corren el riesgo de huir https://t.co/DEzQyF6FaT
— CNN en Español (@CNNEE) November 26, 2025
La demanda acusó a los agentes de inmigración de detener indiscriminadamente a personas de origen latino para cumplir objetivos de control migratorio sin realizar la evaluación legal requerida.
Los abogados denunciaron que estas prácticas fomentaban perfiles basados en origen o apariencia y que violaban los estándares federales para realizar detenciones.
Jackson respaldó estas preocupaciones al descartar que existiera un riesgo demostrado de fuga en los casos analizados, según Telemundo.
La sentencia también guarda similitudes con otra decisión emitida a principios de este año en California, donde otra sección de la ACLU demandó por detenciones asociadas a la Patrulla Fronteriza.
En aquel caso, un juez había impuesto límites similares a los arrestos sin orden judicial, lo que generó una apelación por parte del Gobierno federal.
Ese precedente refuerza el clima de tensión jurídica que rodea las políticas de control migratorio bajo la administración Trump.
Jackson recordó en su fallo que las agencias federales deben ajustarse a los criterios legales establecidos y no actuar sobre suposiciones o procedimientos automáticos.
Reacción del Gobierno federal
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, calificó la sentencia como “activista” y aseguró que su agencia cumple con la ley.
En un comunicado, rechazó las acusaciones de que las fuerzas del orden del DHS practicaran discriminación racial, calificándolas de “repugnantes”, “imprudentes” y “categóricamente falsas”.
McLaughlin destacó que el Gobierno federal apeló una sentencia similar en California y sugirió que haría lo mismo en este caso.
Recordó que la Corte Suprema levantó en septiembre una orden de restricción que prohibía a agentes federales detener personas basándose en raza, idioma, trabajo o ubicación en Los Ángeles tras denuncias de detenciones indiscriminadas.
Según la portavoz, ese precedente indica que la Corte podría favorecer nuevamente la postura del Gobierno en la apelación pendiente en Colorado.
La sentencia de Jackson, sin embargo, permanece vigente y limita temporalmente la capacidad de ICE para realizar arrestos sin orden judicial mientras se desarrolla el proceso legal.