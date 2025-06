Tensión creciente: arrestos masivos de inmigrantes en todo EE. UU.

Escenas caóticas de arrestos de inmigrantes en todo el país continuaron durante el fin de semana.

La represión impulsada por el presidente Donald Trump se intensificó, dejando en su estela momentos de angustia y resistencia.

Entre los detenidos se encuentran madres inmigrantes, trabajadores de restaurantes y criminales buscados.

El viernes, agentes de inmigración realizaron un operativo en un restaurante italiano de San Diego.

BREAKING: I.C.E protestors are now getting PEPPER SPRAYED after they tried to block vans from leaving the immigration facility!

LOCK. THEM. UP.pic.twitter.com/lxaZ8vndRE

— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) May 29, 2025