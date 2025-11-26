DACA en jaque: arrestos de beneficiarios avivan el debate migratorio
Publicado el 11/25/2025 a las 20:30
Segun informa Los Angeles Times, Algunos beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) han sido arrestados en medio de la ofensiva migratoria impulsada por la administración Trump.
El programa, creado en 2012 para proteger a los Dreamers de la deportación y permitirles trabajar legalmente, enfrenta ahora un tratamiento más estricto.
Los arrestos recientes muestran un cambio en cómo se aplica la política migratoria, según relataron abogados y organizaciones pro-DACA.
Uno de los casos más notorios es el de Yaakub Vijandre, detenido en octubre en el área de Dallas.
Detención de Dreamers desata alarma
Vijandre se preparaba para ir a trabajar cuando varios vehículos se detuvieron frente a su casa y agentes federales descendieron apuntándole con un arma.
El activista dijo a sus abogados que fue arrestado por publicaciones en redes sociales, según la versión compartida por ellos.
La administración de Trump sostuvo que sus publicaciones glorificaban el terrorismo, mencionando un post sobre Abu Musab al-Zarqawi.
Su abogado afirmó que esas publicaciones están protegidas por la libertad de expresión y que el gobierno no ofreció detalles específicos.
Arrestos beneficiarios DACA aumentan bajo nuevas políticas
Vijandre forma parte de alrededor de veinte beneficiarios detenidos desde el inicio del mandato de Trump, según la campaña Home is Here.
Organizaciones afirman que estos casos evidencian un giro en la evaluación del estatus migratorio de los Dreamers.
Antes, quienes enfrentaban perder el beneficio recibían advertencias y podían defenderse antes de un arresto.
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que quienes afirman ser beneficiarios no están automáticamente protegidos de deportación.
Autoridades intensifican escrutinio y detenciones
McLaughlin señaló que DACA no otorga estatus legal y puede revocarse por delitos o riesgos de seguridad nacional.
La administración incrementó el escrutinio de redes sociales para solicitantes de visas, residencia o beneficios migratorios.
Vijandre, detenido en Georgia, recibió un aviso previo de que su estatus sería terminado, pero sin oportunidad de defenderse.
Otros beneficiarios también han cuestionado sus arrestos y el proceso seguido por autoridades.
Arrestos beneficiarios DACA involucran casos en Texas
Catalina “Xóchitl” Santiago fue arrestada en agosto pese a mostrar su permiso de trabajo vigente.
Días después, Paulo Cesar Gamez Lira fue detenido al regresar a casa con sus hijos tras una cita médica.
Sus abogados afirmaron que Gamez Lira sufrió dislocación de hombro y permaneció un mes bajo custodia.
La abogada Marisa Ong dijo que ninguno fue notificado sobre la intención de terminar su estatus.
Abogados cuestionan proceso y motivos de detención
Ong señaló que los beneficiarios de DACA tienen un interés constitucionalmente protegido en su libertad continua.
Agregó que el gobierno debe proporcionar razones válidas antes de cualquier detención.
Seguridad Nacional afirmó que Santiago tenía acusaciones previas por allanamiento y posesión de narcóticos.
También indicó que Gamez Lira había sido arrestado antes por posesión de marihuana.
Casos exponen tensiones legales y políticas
Los abogados aseguraron que el gobierno no presentó evidencia de mala conducta en sus detenciones.
Organizaciones temen que la administración busque desmantelar DACA mediante restricciones.
El programa sobrevivió un intento de eliminación en 2020 por decisión de la Corte Suprema.
Nuevos fallos judiciales y restricciones estatales han limitado beneficios como permisos de trabajo.