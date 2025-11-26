DACA en jaque: arrestos de beneficiarios avivan el debate migratorio

Dreamers detenidos sin aviso

Arrestos generan preocupación nacional

DACA enfrenta nuevas restricciones

Segun informa Los Angeles Times, Algunos beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) han sido arrestados en medio de la ofensiva migratoria impulsada por la administración Trump.

El programa, creado en 2012 para proteger a los Dreamers de la deportación y permitirles trabajar legalmente, enfrenta ahora un tratamiento más estricto.

Los arrestos recientes muestran un cambio en cómo se aplica la política migratoria, según relataron abogados y organizaciones pro-DACA.

Uno de los casos más notorios es el de Yaakub Vijandre, detenido en octubre en el área de Dallas.

Detención de Dreamers desata alarma

Vijandre se preparaba para ir a trabajar cuando varios vehículos se detuvieron frente a su casa y agentes federales descendieron apuntándole con un arma.

El activista dijo a sus abogados que fue arrestado por publicaciones en redes sociales, según la versión compartida por ellos.

La administración de Trump sostuvo que sus publicaciones glorificaban el terrorismo, mencionando un post sobre Abu Musab al-Zarqawi.

Su abogado afirmó que esas publicaciones están protegidas por la libertad de expresión y que el gobierno no ofreció detalles específicos.