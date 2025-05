Hombre arrestado tras filmar a una joven en un probador de Target

Un hombre fue detenido esta semana tras ser acusado de filmar a una joven mientras se cambiaba en un probador de la tienda Target en Swansea, Massachusetts.

John Michael Williams, de 25 años, fue arrestado el miércoles por la noche en una vivienda de Swansea tras una investigación sobre el incidente ocurrido en la tienda local.

La policía de Swansea fue alertada el lunes por la noche, alrededor de las 8 p. m., luego de que una joven de 17 años denunciara que había sido filmada mientras se cambiaba de ropa en un probador de Target, ubicado en el 579 Grand Army of the Republic Highway.

Según las autoridades, Williams usó su teléfono celular para grabar a la menor durante su tiempo en el probador, lo que fue confirmado tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda.

