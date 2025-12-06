ICE arresta a profesor vinculado a incidente con un rifle de aire comprimido

Arresto tras incidente armado

Visa revocada por DHS

Salida voluntaria aceptada

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el miércoles el arresto de un profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, tras un incidente con un rifle de perdigones ocurrido en octubre.

Carlos Portugal Gouvêa, ciudadano de Brasil, fue arrestado por primera vez por la policía de Brookline el 2 de octubre.

La detención inicial ocurrió después de que disparara con un rifle de aire comprimido en las afueras de la Sinagoga Beth Zion.

El hecho se produjo el día antes de Yom Kipur, en una zona frecuentada por miembros de la comunidad.

Arresto de profesor de Harvard tras incidente en Brookline

‘NOT WELCOME HERE’: DHS says ICE has detained a Harvard Law School visiting professor accused of firing a BB gun outside a Boston-area synagogue the day before Yom Kippur. Carlos Portugal Gouvea, a Brazilian national, initially claimed he was “hunting rats” and later pleaded… pic.twitter.com/C4TpmKFKvK — Fox News (@FoxNews) December 5, 2025

Gouvêa admitió haber utilizado el rifle de perdigones al momento de ser interrogado por las autoridades, según Telemundo.

A los agentes les dijo que estaba “cazando ratas en la zona”, tal como consta en el informe policial.

TE PUEDE INTERESAR: Caos en Nueva Orleans por irrupción de ICE en el ayuntamiento

Las autoridades locales documentaron que el uso del arma representó un riesgo en un espacio concurrido.

Tras el incidente, el caso fue remitido a diferentes niveles de supervisión policial y migratoria.