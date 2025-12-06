ICE arresta a profesor vinculado a incidente con un rifle de aire comprimido
Publicado el 12/05/2025 a las 19:52
- Arresto tras incidente armado
- Visa revocada por DHS
- Salida voluntaria aceptada
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el miércoles el arresto de un profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, tras un incidente con un rifle de perdigones ocurrido en octubre.
Carlos Portugal Gouvêa, ciudadano de Brasil, fue arrestado por primera vez por la policía de Brookline el 2 de octubre.
La detención inicial ocurrió después de que disparara con un rifle de aire comprimido en las afueras de la Sinagoga Beth Zion.
El hecho se produjo el día antes de Yom Kipur, en una zona frecuentada por miembros de la comunidad.
Arresto de profesor de Harvard tras incidente en Brookline
Gouvêa admitió haber utilizado el rifle de perdigones al momento de ser interrogado por las autoridades, según Telemundo.
A los agentes les dijo que estaba “cazando ratas en la zona”, tal como consta en el informe policial.
Las autoridades locales documentaron que el uso del arma representó un riesgo en un espacio concurrido.
Tras el incidente, el caso fue remitido a diferentes niveles de supervisión policial y migratoria.
Consecuencias migratorias y proceso judicial
El Departamento de Estado revocó la visa de Gouvêa después de los hechos ocurridos en octubre.
La visa J-1, categoría temporal de no inmigrante que él poseía, quedó anulada tras la investigación inicial.
El 13 de noviembre, Gouvêa habría aceptado un acuerdo de culpabilidad por el cargo de uso ilegal del rifle de aire.
Los cargos adicionales por alteración del orden público, conducta desordenada y vandalismo fueron desestimados en ese proceso.
Después de declararse culpable, su situación migratoria quedó en manos de las autoridades federales.
La Oficina de ICE en Boston informó el arresto de Gouvêa el miércoles, luego de completarse los procedimientos judiciales estatales.
ICE confirmó que él aceptó salir voluntariamente de Estados Unidos en lugar de enfrentar un proceso de deportación.
El DHS destacó que la aceptación de salida voluntaria forma parte del cierre administrativo de su caso migratorio.
Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, calificó el incidente como un acto que no tiene cabida en el país.
“Trabajar y estudiar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, dijo McLaughlin en el comunicado.
La funcionaria añadió que no hay lugar para “actos descarados y violentos de antisemitismo como este”, considerándolos una afrenta a principios fundamentales del país.
Reacción de la sinagoga y vínculo con Harvard
La Sinagoga Beth Zion declaró en un mensaje publicado en Facebook que no tenían motivos para creer que se tratara de un acto antisemita.
El comunicado señaló que el uso de una pistola de balines en un sitio tan concurrido fue “potencialmente peligroso”.
La congregación sostuvo que, según su apreciación inicial, el hecho no parecía haber estado motivado por antisemitismo.
En paralelo a la investigación, surgió información sobre el cargo académico de Gouvêa.
Gouvêa figura en la página de Harvard como un profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP) en Brasil.
La información disponible confirma que esa es la afiliación registrada en el sitio institucional.
El DHS reiteró que la revocación de su visa J-1 respondió directamente al incidente ocurrido en octubre.
Con la salida voluntaria aceptada, su estancia en el país queda concluida bajo supervisión de las autoridades.
La combinación del proceso judicial, la intervención migratoria y las declaraciones oficiales cierra un caso que atrajo atención por su proximidad a un centro religioso y su impacto en la comunidad local.