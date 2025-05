Rosmery Alvarado, su esposo le tramitó la Green Card y el ICE la arrestó

Rosmery Alvarado, migrante guatemalteca que lleva dos décadas viviendo en Estados Unidos, se presentó a una entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en Kansas, con la esperanza de regularizar su situación migratoria.

Su esposo, recientemente naturalizado ciudadano estadounidense, había solicitado la green card para ella.

El proceso parecía avanzar según lo esperado, pero la situación dio un giro inesperado cuando, en lugar de recibir la residencia, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Alvarado.

La mujer de 42 años fue detenida y trasladada a un centro de detención para inmigrantes en Kansas.

A mother of FOUR who has lived in the US since she was a child was detained during a green card interview and now faces deportation allegedly for missing a court hearing decades ago.

She was steps away from a green card – now what are her chances?https://t.co/SUNLENTHFS

— Karina Martínez (@MtzTweets) April 27, 2025