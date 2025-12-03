Revelan impactantes imágenes del arresto de Luigi Mangione en plena audiencia

Fiscalía muestra videos inéditos

Mangione enfrenta cargos graves

Defensa cuestiona evidencia policial

Segun informa la agencia EFE, La Fiscalía presentó imágenes inéditas captadas por cámaras corporales que registraron el arresto de Luigi Mangione, mostrando por primera vez cómo ocurrió la intervención policial dentro del restaurante.

Las grabaciones enseñaron a Mangione comiendo tranquilamente mientras los agentes verificaban la información que había entregado, incluyendo un documento falso de Nueva Jersey utilizado para intentar identificarse inicialmente.

Los policías esperaban refuerzos mientras mantenían contacto visual con Mangione, quien no mostró señales de alterarse durante los primeros minutos, permaneciendo sereno a pesar de la situación.

El material audiovisual exhibido en la audiencia permitió observar el ambiente en el McDonald’s y la interacción inicial entre los oficiales y el sospechoso antes de su detención formal.

Testimonios clave y narración policial

El agente Joseph Detwiler relató cómo reconoció inmediatamente al sospechoso al pedirle retirarse la mascarilla, confirmando así que se trataba del acusado del asesinato de Thompson.

Detwiler explicó que intentó mantener a Mangione cómodo, incluso silbando canciones navideñas y comentando reglas del local, aunque simultáneamente evaluaba el riesgo potencial del sospechoso.

El policía aseguró que consideraba a Mangione una “amenaza de alto nivel” debido a las imágenes del asesinato difundidas por noticias, que mostraban la gravedad del crimen cometido.

El testimonio ofrecido en la corte reforzó la explicación sobre cómo se desarrollaron los hechos en el restaurante y detalló los momentos previos al operativo que llevó al arresto.