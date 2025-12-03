Revelan impactantes imágenes del arresto de Luigi Mangione en plena audiencia
Publicado el 12/02/2025 a las 19:35
- Fiscalía muestra videos inéditos
- Mangione enfrenta cargos graves
- Defensa cuestiona evidencia policial
Segun informa la agencia EFE, La Fiscalía presentó imágenes inéditas captadas por cámaras corporales que registraron el arresto de Luigi Mangione, mostrando por primera vez cómo ocurrió la intervención policial dentro del restaurante.
Las grabaciones enseñaron a Mangione comiendo tranquilamente mientras los agentes verificaban la información que había entregado, incluyendo un documento falso de Nueva Jersey utilizado para intentar identificarse inicialmente.
Los policías esperaban refuerzos mientras mantenían contacto visual con Mangione, quien no mostró señales de alterarse durante los primeros minutos, permaneciendo sereno a pesar de la situación.
El material audiovisual exhibido en la audiencia permitió observar el ambiente en el McDonald’s y la interacción inicial entre los oficiales y el sospechoso antes de su detención formal.
Testimonios clave y narración policial
El agente Joseph Detwiler relató cómo reconoció inmediatamente al sospechoso al pedirle retirarse la mascarilla, confirmando así que se trataba del acusado del asesinato de Thompson.
Detwiler explicó que intentó mantener a Mangione cómodo, incluso silbando canciones navideñas y comentando reglas del local, aunque simultáneamente evaluaba el riesgo potencial del sospechoso.
El policía aseguró que consideraba a Mangione una “amenaza de alto nivel” debido a las imágenes del asesinato difundidas por noticias, que mostraban la gravedad del crimen cometido.
El testimonio ofrecido en la corte reforzó la explicación sobre cómo se desarrollaron los hechos en el restaurante y detalló los momentos previos al operativo que llevó al arresto.
Arresto Luigi Mangione y disputa legal
La defensa de Mangione busca excluir pruebas recolectadas durante el arresto, argumentando que la policía registró ilegalmente la mochila del sospechoso sin contar con una orden judicial.
Entre los objetos cuestionados se encuentran una pistola de nueve milímetros y una libreta donde, según la Fiscalía, Mangione describió su intención de atacar a un ejecutivo.
Los abogados aseguran que la evidencia fue obtenida mediante procedimientos inapropiados, lo cual vulneraría derechos del acusado y afectaría la validez del caso presentado por el estado.
El equipo legal insiste en que esos elementos deben eliminarse del expediente, lo que podría modificar considerablemente la construcción jurídica realizada por los fiscales en la investigación.
Pruebas, cargos y proceso pendiente
Mangione se ha declarado inocente de los cargos federales y estatales, que incluyen asesinato y delitos potencialmente castigables con cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
La Fiscalía mantiene que las pruebas recolectadas son fundamentales para demostrar la responsabilidad del acusado y establecer el vínculo directo con el asesinato de Brian Thompson.
Hasta el momento, las autoridades no han anunciado fechas para los juicios, mientras continúan evaluándose pruebas, argumentos legales y solicitudes formales realizadas por ambas partes.
La audiencia sigue bajo atención pública debido a la gravedad del crimen, la difusión de los videos y las implicaciones legales que podrían definir el futuro del proceso penal.
Panorama judicial y próximos pasos del caso
El proceso continúa avanzando sin fecha definida para los juicios, mientras las partes presentan argumentos y la corte determina qué pruebas podrán incluirse finalmente durante el juicio.
La Fiscalía sostiene que la evidencia cuestionada es esencial para explicar la secuencia del asesinato y establecer la intención atribuida a Mangione según lo presentado en audiencia reciente.
La defensa insiste en que los registros fueron ilegales y busca excluir elementos clave, lo cual podría cambiar significativamente el desarrollo futuro del caso y sus conclusiones.
La atención pública sigue aumentando debido a las imágenes inéditas, la gravedad del crimen y la expectativa sobre decisiones judiciales que influirán en el curso del proceso penal.