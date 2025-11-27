Policía fuera de turno alerta sobre supuestos planes contra ICE y arrestan a dos hermanos
Publicado el 11/27/2025 a las 18:21
- Hermanos acusados por conspiración
- Policía escuchó supuestos planes
- Caso sin evidencia sólida
Segun informa Telemundo ,El Departamento de Seguridad Nacional anunció la detención de dos hermanos tras ser escuchados por un policía fuera de turno hablando supuestos planes para atacar agentes migratorios.
Los individuos identificados como John Wilson Bennett y Mark Booth Bennett fueron arrestados el diecinueve de noviembre acusados formalmente por conspirar para causar heridas maliciosas bajo leyes estatales vigentes.
La acusación estatal en Virginia contempla penas entre cinco y veinte años de prisión, además de multas, en función de la gravedad atribuida a la supuesta conspiración presentada.
DHS señala que el arresto ocurrió luego de considerar que los comentarios escuchados implicaban intenciones violentas contra agentes de ICE, aunque no ofreció información adicional relacionada con evidencia verificable sobre amenazas.
Cargo criminal y hallazgos preliminares
Ver esta publicación en Instagram
Durante los últimos meses, DHS ha presentado acusaciones contra más de veinte personas por obstruir, agredir o presuntamente planear agresiones contra agentes migratorios pertenecientes a distintas agencias federales estadounidenses.
Ninguno de esos casos ha llegado a juicio y varios fueron desestimados por falta de evidencia, situación señalada repetidamente por defensas legales que cuestionan la solidez de las investigaciones gubernamentales recientes.
En al menos nueve denuncias previas, jueces concluyeron que los documentos presentados no cumplían estándares mínimos, incluyendo un caso en Chicago donde una mujer latina fue herida por agentes federales sin fundamentos sólidos.
En el expediente actual, DHS no reveló más detalles sobre los supuestos planes, únicamente señalando que un policía habría escuchado conversaciones sobre intenciones violentas, sin presentar grabaciones o documentos adicionales.
Arresto hermanos Virginia y falta de evidencia
Un representante legal de los Bennett afirmó en audiencia reciente que no deberían ser encarcelados por habladurías, enfatizando la ausencia de pruebas concretas más allá del testimonio inicial escuchado.
Los acusados permanecen bajo supervisión domiciliaria luego de pagar fianza, según reportó el medio local WVEC, mientras continúa la investigación que determinará la validez de los cargos presentados.
La próxima audiencia está programada para finales de enero, en la cual se evaluará si el proceso judicial continúa adelante o si los cargos deben desestimarse definitivamente por insuficiencia probatoria.
Las denuncias recientes del Departamento de Seguridad Nacional suelen involucrar a personas vinculadas con protestas críticas de operaciones de ICE y de la Patrulla Fronteriza desplegada más allá de zonas limítrofes tradicionales.
Historial reciente de acusaciones del DHS
La Patrulla Fronteriza, parte de CBP, ha sido utilizada para aplicar estrategias migratorias impulsadas durante el gobierno del presidente Donald Trump, incluyendo despliegues más lejanos de sus áreas habituales.
Organizaciones civiles señalan que estas acciones han generado tensiones, pues consideran que podrían emplearse recursos migratorios para desestimular protestas u opiniones contrarias a operativos relacionados con deportaciones ampliadas.
En el comunicado sobre los hermanos Bennett, la funcionaria Tricia MacLaughlin sostuvo que las detenciones responden a un incremento notable en agresiones y amenazas dirigidas contra oficiales migratorios en cumplimiento operativo.
MacLaughlin señaló que, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, las agresiones habrían aumentado mil ciento cincuenta por ciento y las amenazas de muerte supuestamente crecieron ocho mil por ciento recientemente.
Arresto hermanos Virginia en contexto migratorio
DHS indica que las agresiones reportadas incluyen golpes, escupitajos y mordidas durante arrestos, además de presuntos lanzamientos de cocteles Molotov hacia personal migratorio o instalaciones relacionadas con operaciones federales establecidas.
Estas cifras son citadas por el gobierno como justificación para endurecer las detenciones y reaccionar firmemente ante cualquier conducta considerada amenaza potencial contra agentes migratorios desarrollando labores operativas.
Mientras tanto, el caso de los Bennett continúa generando cuestionamientos públicos debido a la ausencia de evidencia adicional presentada, más allá de los comentarios escuchados por un único policía.
La defensa sostiene que proceder judicialmente con base únicamente en rumores representa un uso desproporcionado del poder estatal, especialmente en contextos donde otras denuncias similares fueron desestimadas previamente.
Agresiones reportadas y proceso judicial
La comunidad en Virginia permanece atenta al avance del caso, pues podría convertirse en ejemplo de acusaciones retiradas por falta de pruebas o en precedente legal de interpretación ampliada.
La evaluación judicial programada para enero determinará si las acusaciones presentadas por el Departamento de Seguridad Nacional cumplen criterios suficientes para sostener un proceso o justificar una desestimación.
Aunque DHS argumenta que debe actuar ante cualquier riesgo potencial, defensores legales destacan que no se ha presentado ninguna evidencia directa que confirme existencia de un plan coordinado.
El resultado de la audiencia será determinante no únicamente para los hermanos Bennett, sino también para definir cómo se manejarán casos futuros basados en testimonios auditivos sin documentación probatoria.