Hermanos acusados por conspiración

Policía escuchó supuestos planes

Caso sin evidencia sólida

Segun informa Telemundo ,El Departamento de Seguridad Nacional anunció la detención de dos hermanos tras ser escuchados por un policía fuera de turno hablando supuestos planes para atacar agentes migratorios.

Los individuos identificados como John Wilson Bennett y Mark Booth Bennett fueron arrestados el diecinueve de noviembre acusados formalmente por conspirar para causar heridas maliciosas bajo leyes estatales vigentes.

La acusación estatal en Virginia contempla penas entre cinco y veinte años de prisión, además de multas, en función de la gravedad atribuida a la supuesta conspiración presentada.

DHS señala que el arresto ocurrió luego de considerar que los comentarios escuchados implicaban intenciones violentas contra agentes de ICE, aunque no ofreció información adicional relacionada con evidencia verificable sobre amenazas.

Cargo criminal y hallazgos preliminares

Durante los últimos meses, DHS ha presentado acusaciones contra más de veinte personas por obstruir, agredir o presuntamente planear agresiones contra agentes migratorios pertenecientes a distintas agencias federales estadounidenses.

Ninguno de esos casos ha llegado a juicio y varios fueron desestimados por falta de evidencia, situación señalada repetidamente por defensas legales que cuestionan la solidez de las investigaciones gubernamentales recientes.

En al menos nueve denuncias previas, jueces concluyeron que los documentos presentados no cumplían estándares mínimos, incluyendo un caso en Chicago donde una mujer latina fue herida por agentes federales sin fundamentos sólidos.

En el expediente actual, DHS no reveló más detalles sobre los supuestos planes, únicamente señalando que un policía habría escuchado conversaciones sobre intenciones violentas, sin presentar grabaciones o documentos adicionales.