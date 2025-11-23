Preocupación por arrestos de ICE en entrevistas migratorias de California
Publicado el 11/23/2025 a las 12:44
- Arresto inesperado en USCIS
- Abogados denuncian nueva táctica
- Comunidad protesta detenciones migratorias
Frente a los ojos de la abogada de migración Tessa M. Cabrera, su cliente fue arrestado de manera sorpresiva durante la entrevista final para la residencia en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en San Diego, un movimiento que asegura jamás haber presenciado.
“Fue muy abrupto. La entrevista había ido normal. El agente del USCIS revisaba su información, cuando entraron los agentes de ICE. Le preguntaron directamente por su nombre».
«Cuando se los dio, le pidieron que se parara, lo hicieron a un lado de la oficina, le dijeron que volteara y lo esposaron”, dijo en declaraciones a NBC 7 San Diego.
Arresto en entrevista de residencia sacude a solicitantes
Two people say ICE agents arrested their spouses during their green card interviews at San Diego’s U.S. Citizenship and Immigration Services office Thursday morning. https://t.co/TWoklU95mS
— NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) November 22, 2025
Su cliente, relató, es padre de dos hijos ciudadanos estadounidenses, uno de ellos de 17 años con autismo severo, y para quien él es el principal cuidadador.
Había solicitado su residencia cuando su hija mayor cumplió 21 años.
“Básicamente él volteó a verme, como diciéndome mi mundo se ha venido abajo”, expresó la abogada.
Agregó que el hombre ha vivido en Estados Unidos desde 2002 y no cuenta con récord criminal.
Tras el arresto, fue trasladado al Centro de Detención de Otay Mesa y tendrá una audiencia de fianza la próxima semana.
“Él aún no sabe por qué fue detenido. Honestamente esto no es algo que yo haya experimentado y me gustaría volver a vivir”.
También señaló que muchas personas llegan a USCIS con la ilusión de recibir su tarjeta de residencia o avanzar en su camino hacia la ciudadanía, pero ser detenidos y separados de sus familias en medio de ese proceso resulta devastador para todos los presentes.
Arrestos durante entrevistas: una táctica que preocupa
Según explicó Cabrera, cuando preguntó a los agentes por qué lo detenían, le mostraron una orden de arresto que indicaba una presunta violación a la ley de inmigración como causa.
Tras conocerse el caso, miembros de la comunidad y abogados realizaron una vigilia en protesta por arrestos de inmigrantes durante entrevistas de residencia en las oficinas de USCIS en San Diego.
Varios abogados de inmigración coinciden en que ICE ha comenzado a usar esta táctica en la región: presentarse durante entrevistas migratorias para ejecutar órdenes de arresto en pleno trámite.
“Sinceramente, estoy impactada. Siempre pienso que ya nada me puede sorprender, pero esta semana me ha dejado completamente impactada. Solo quiero que la gente sepa lo que está pasando”, declaró la abogada de inmigración Emily Wietzel.
Otros casos recientes generan alarma
En Los Ángeles, el abogado migratorio Alex Gálvez confirmó que estas detenciones también han ocurrido fuera de San Diego.
Contó que hace unos meses una de sus clientas fue arrestada durante su entrevista, pese a no tener ninguna razón clara para ello.
“No tenían ninguna razón para arrestarla pero aún así la detuvieron y la mantuvieron en Adelanto durante tres meses, al final pudimos sacarla con fianza, y consiguió la residencia”, dijo.
Sin embargo, señaló que el daño emocional y económico para la mujer y su familia fue considerable.
Gálvez explicó que durante las entrevistas los abogados no pueden detener el arresto porque los oficiales federales llegan con órdenes ya emitidas.
“Así operan, llegan con la orden de arresto, y uno no puede hacer nada en ese momento”.
¿Qué recomiendan los abogados frente a esta situación?
Ante este panorama, Gálvez aconsejó que cualquier persona con una entrevista para obtener la residencia o incluso para el examen de ciudadanía consulte primero con un abogado de migración.
“En el caso del examen para la ciudadanía, si les han salido delitos que los hagan deportables, puede ser que los arresten”, advirtió.