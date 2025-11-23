Preocupación por arrestos de ICE en entrevistas migratorias de California

Arresto inesperado en USCIS

Abogados denuncian nueva táctica

Comunidad protesta detenciones migratorias

Frente a los ojos de la abogada de migración Tessa M. Cabrera, su cliente fue arrestado de manera sorpresiva durante la entrevista final para la residencia en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en San Diego, un movimiento que asegura jamás haber presenciado.

“Fue muy abrupto. La entrevista había ido normal. El agente del USCIS revisaba su información, cuando entraron los agentes de ICE. Le preguntaron directamente por su nombre».

«Cuando se los dio, le pidieron que se parara, lo hicieron a un lado de la oficina, le dijeron que volteara y lo esposaron”, dijo en declaraciones a NBC 7 San Diego.

Arresto en entrevista de residencia sacude a solicitantes

Two people say ICE agents arrested their spouses during their green card interviews at San Diego’s U.S. Citizenship and Immigration Services office Thursday morning. https://t.co/TWoklU95mS — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) November 22, 2025

Su cliente, relató, es padre de dos hijos ciudadanos estadounidenses, uno de ellos de 17 años con autismo severo, y para quien él es el principal cuidadador.

Había solicitado su residencia cuando su hija mayor cumplió 21 años.

“Básicamente él volteó a verme, como diciéndome mi mundo se ha venido abajo”, expresó la abogada.