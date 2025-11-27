Teniente Jesús Cadena es arrestado por presunto robo y provoca polémica
Publicado el 11/26/2025 a las 21:14
- Teniente acusado de engaño
- GBI investiga donaciones
- Comunidad respalda a Cadena
Segun informa notivisiongeorgia ,El Departamento de Policía de Conyers confirmó el arresto del teniente Jesús Cadena tras una investigación del GBI.
Los agentes hallaron en su casa bienes donados que debían beneficiar al departamento policial.
La policía local pidió al GBI intervenir para garantizar imparcialidad.
Cadena se entregó voluntariamente tras ser notificado de la orden de arresto.
Investigación estatal detalla hallazgos del GBI
Las inquietudes sobre bienes donados llevaron al CPD a solicitar asistencia estatal.
Un informe indicó que Cadena habría recibido donaciones de The Home Depot para uso del departamento.
Durante un registro, los investigadores hallaron bienes que el teniente presuntamente usaba para sí mismo.
El GBI obtuvo una orden de arresto basada en estos hallazgos.
Arresto del teniente Cadena provoca suspensión administrativa
GBI agents arrested Conyers Police Lt. Jesus Cadena on theft by deception charges, accusing him of using his position to secure a donation for personal use; he’s on leave pending an internal review. https://t.co/2IVkVRGLx6
— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) November 26, 2025
Además de la pesquisa penal, se abrió una investigación interna.
Cadena fue puesto en licencia administrativa mientras se evalúan posibles violaciones a políticas.
El jefe Scott Freeman reiteró el compromiso con la integridad institucional.
Aseguró que el objetivo es mantener la confianza de la comunidad.
Comunidad expresa apoyo al oficial investigado
La comunidad reaccionó con muestras de respaldo hacia Cadena.
La líder hispana Rebecca Borrell Gibbons defendió su trayectoria.
Afirmó que siempre ha sido un servidor con integridad.
Otros residentes también expresaron decepción por su arresto.
Señalamientos sobre tensiones internas en Conyers
Un residente llamado Kellie Kathryn cuestionó la investigación.
Aseguró haber visto el expediente y denunció persecución interna.
Acusó al GBI de no investigar presuntos robos cometidos por otros oficiales.
Sugirió que el caso podría tener motivaciones políticas.