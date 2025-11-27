Teniente Jesús Cadena es arrestado por presunto robo y provoca polémica

Teniente acusado de engaño

GBI investiga donaciones

Comunidad respalda a Cadena

Segun informa notivisiongeorgia ,El Departamento de Policía de Conyers confirmó el arresto del teniente Jesús Cadena tras una investigación del GBI.

Los agentes hallaron en su casa bienes donados que debían beneficiar al departamento policial.

La policía local pidió al GBI intervenir para garantizar imparcialidad.

Cadena se entregó voluntariamente tras ser notificado de la orden de arresto.

Investigación estatal detalla hallazgos del GBI



Las inquietudes sobre bienes donados llevaron al CPD a solicitar asistencia estatal.

Un informe indicó que Cadena habría recibido donaciones de The Home Depot para uso del departamento.

Durante un registro, los investigadores hallaron bienes que el teniente presuntamente usaba para sí mismo.

El GBI obtuvo una orden de arresto basada en estos hallazgos.