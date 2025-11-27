Buscar
Teniente Jesús Cadena es arrestado por presunto robo y provoca polémica

Teniente Jesús Cadena es arrestado por presunto robo y provoca polémica

Arresto del teniente Cadena genera polémica en Conyers tras una investigación del GBI que lo acusa de robo por engaño
Por 
2025-11-27T02:14:38+00:00
FOTO: Departamento de Policía de Conyers

Publicado el 11/26/2025 a las 21:14

  • Teniente acusado de engaño
  • GBI investiga donaciones
  • Comunidad respalda a Cadena

Segun informa notivisiongeorgia ,El Departamento de Policía de Conyers confirmó el arresto del teniente Jesús Cadena tras una investigación del GBI.

Los agentes hallaron en su casa bienes donados que debían beneficiar al departamento policial.

La policía local pidió al GBI intervenir para garantizar imparcialidad.

Cadena se entregó voluntariamente tras ser notificado de la orden de arresto.

Investigación estatal detalla hallazgos del GBI


Las inquietudes sobre bienes donados llevaron al CPD a solicitar asistencia estatal.

Un informe indicó que Cadena habría recibido donaciones de The Home Depot para uso del departamento.

Durante un registro, los investigadores hallaron bienes que el teniente presuntamente usaba para sí mismo.

El GBI obtuvo una orden de arresto basada en estos hallazgos.

Arresto del teniente Cadena provoca suspensión administrativa


Además de la pesquisa penal, se abrió una investigación interna.

Cadena fue puesto en licencia administrativa mientras se evalúan posibles violaciones a políticas.

El jefe Scott Freeman reiteró el compromiso con la integridad institucional.

Aseguró que el objetivo es mantener la confianza de la comunidad.

Comunidad expresa apoyo al oficial investigado

Teniente acusado de engaño, GBI investiga ,Comunidad respalda MundoNOW
Arresto del teniente Cadena divide a la comunidad FOTO: FB Sargento Carlos Cornejo

La comunidad reaccionó con muestras de respaldo hacia Cadena.

La líder hispana Rebecca Borrell Gibbons defendió su trayectoria.

Afirmó que siempre ha sido un servidor con integridad.

Otros residentes también expresaron decepción por su arresto.

Señalamientos sobre tensiones internas en Conyers

Un residente llamado Kellie Kathryn cuestionó la investigación.

Aseguró haber visto el expediente y denunció persecución interna.

Acusó al GBI de no investigar presuntos robos cometidos por otros oficiales.

Sugirió que el caso podría tener motivaciones políticas.

