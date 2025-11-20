Trump pide detener a legisladores que llaman a desobedecer órdenes

Trump exige arrestar legisladores

Video desata acusaciones graves

Casa Blanca defiende legalidad

Segun informa la agencia EFE, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este jueves a arrestar y juzgar a seis legisladores demócratas que difundieron un vídeo en el que instan a las fuerzas armadas a desobedecer “órdenes ilegales” supuestamente emitidas por el mandatario.

Trump calificó las declaraciones de los congresistas como “conducta sediciaria del más alto nivel”, insistiendo en que representan una amenaza directa contra la estabilidad del país y que no deben quedar sin consecuencias.

El presidente acusó a los legisladores de comportarse como “traidores” y afirmó que su mensaje constituye una incitación peligrosa que podría socavar la autoridad del comandante en jefe sobre las fuerzas armadas.

A través de su red social Truth Social, Trump lanzó una serie de mensajes en los que reclamó medidas inmediatas contra los demócratas involucrados en el video.

Mensajes en redes y acusaciones de sedición



En su primera publicación, el mandatario afirmó que los congresistas debían ser “arrestados y juzgados” para evitar que su mensaje quedara sin castigo y que, según él, provocaría la pérdida del país si no se actuaba con firmeza.

Trump reiteró que la conducta exhibida por los legisladores encajaba en el delito de sedición, un cargo que describió como punible con la pena de muerte según su interpretación del concepto.

El presidente siguió con dos mensajes adicionales donde volvió a calificar a los legisladores como “traidores” y preguntó retóricamente si deberían ser encarcelados por sus declaraciones en el vídeo.

En su tercer mensaje insistió en que la sedición es un delito castigado con la pena máxima, dejando claro su deseo de que se tomen medidas contundentes contra quienes considera responsables.