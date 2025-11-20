Trump pide detener a legisladores que llaman a desobedecer órdenes
11/20/2025
- Trump exige arrestar legisladores
- Video desata acusaciones graves
- Casa Blanca defiende legalidad
Segun informa la agencia EFE, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este jueves a arrestar y juzgar a seis legisladores demócratas que difundieron un vídeo en el que instan a las fuerzas armadas a desobedecer “órdenes ilegales” supuestamente emitidas por el mandatario.
Trump calificó las declaraciones de los congresistas como “conducta sediciaria del más alto nivel”, insistiendo en que representan una amenaza directa contra la estabilidad del país y que no deben quedar sin consecuencias.
El presidente acusó a los legisladores de comportarse como “traidores” y afirmó que su mensaje constituye una incitación peligrosa que podría socavar la autoridad del comandante en jefe sobre las fuerzas armadas.
A través de su red social Truth Social, Trump lanzó una serie de mensajes en los que reclamó medidas inmediatas contra los demócratas involucrados en el video.
Mensajes en redes y acusaciones de sedición
En su primera publicación, el mandatario afirmó que los congresistas debían ser “arrestados y juzgados” para evitar que su mensaje quedara sin castigo y que, según él, provocaría la pérdida del país si no se actuaba con firmeza.
Trump reiteró que la conducta exhibida por los legisladores encajaba en el delito de sedición, un cargo que describió como punible con la pena de muerte según su interpretación del concepto.
El presidente siguió con dos mensajes adicionales donde volvió a calificar a los legisladores como “traidores” y preguntó retóricamente si deberían ser encarcelados por sus declaraciones en el vídeo.
En su tercer mensaje insistió en que la sedición es un delito castigado con la pena máxima, dejando claro su deseo de que se tomen medidas contundentes contra quienes considera responsables.
Arresto de legisladores y tensión por órdenes militares
«Don’t give up the ship.»
A group of Democratic lawmakers with military and intelligence backgrounds release a viral video urging troops to “refuse illegal orders.”
Secretary of War Pete Hegseth fires back, calling it “Stage 4 TDS.” pic.twitter.com/eSVjzriZdm
— Fox News (@FoxNews) November 19, 2025
El video en cuestión fue difundido el miércoles e incluye declaraciones de seis legisladores demócratas que recalcan que los miembros del ejército están obligados a “defender la Constitución”.
En la grabación, los congresistas señalan que los militares deben desobedecer “órdenes ilegales”, incluso si provienen del propio presidente, quien constitucionalmente ocupa el puesto de comandante en jefe.
Los legisladores no mencionan en ningún momento qué órdenes en específico consideran ilegales ni proporcionan ejemplos concretos sobre situaciones en disputa.
Desde su retorno al poder en enero, Trump ha ordenado despliegues militares en distintas ciudades del país, la mayoría gobernadas por demócratas, bajo el argumento de contener disturbios que, según él, están “fuera de control”.
Tribunales bloquean despliegues y aumentan tensiones políticas
El presidente ha atribuido esos disturbios a la “izquierda radical”, aunque diversos tribunales han bloqueado los despliegues argumentando que su justificación no es válida bajo los marcos legales vigentes.
Ante esta situación, la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso ha aumentado, especialmente con legisladores que consideran que el alcance de las órdenes militares del presidente debe ser revisado.
En la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt negó este jueves que el presidente desee “ejecutar” a miembros del Congreso, intentando matizar el contenido de los mensajes publicados por Trump.
Sin embargo, Leavitt mantuvo un tono duro contra los seis legisladores y afirmó que el video que difundieron envía un “mensaje muy peligroso” que, según ella, “quizás sea punible por ley”.
Defensa oficial y argumentos sobre la cadena de mando
La portavoz advirtió que la integridad de las Fuerzas Armadas depende del respeto estricto a la cadena de mando y que promover la desobediencia podría provocar consecuencias graves.
Leavitt indicó que una ruptura de la cadena de mando puede generar caos, poner vidas en riesgo y comprometer la estabilidad del país en momentos de tensión política.
Afirmó que los congresistas que firmaron el video juraron acatar la Constitución y que, en su opinión, ahora estarían promoviendo acciones que podrían socavar ese juramento.
Leavitt rechazó además la premisa del video, asegurando que “no es cierto” que el presidente haya dado órdenes ilegales a las fuerzas armadas.
Leavitt insiste en legalidad y defiende a Trump
La portavoz sostuvo que todas las órdenes emitidas por Trump a través del Secretario de Guerra y la cadena de mando son legales y han sido validadas en diferentes instancias judiciales.
También afirmó que la administración cuenta con un “historial impecable” ante la Corte Suprema y que siempre ha cumplido con las decisiones judiciales emitidas.
Leavitt concluyó que el Gobierno no desobedece órdenes judiciales y que los cuestionamientos planteados por los legisladores no tienen fundamento legal.
El episodio profundiza la confrontación política entre el presidente y legisladores demócratas, mientras aumenta la tensión sobre el papel de las fuerzas armadas en decisiones presidenciales controversiales.