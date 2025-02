Hombre arrestado por ICE pide llamar a su esposa embarazada

Un hombre fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en York, Pensilvania.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes por la mañana y fue captado en video. La detención tuvo lugar en North Duke Street, cerca de las calles Philadelphia y Clark.

El hombre gritó desesperado: “Déjenme llamar a mi esposa. Está embarazada”. El video se hizo viral en redes sociales, generando indignación y cuestionamientos.

El alcalde de York, Michael Helfrich, confirmó que los agentes eran federales. Según Helfrich, la detención respondió a una orden de arresto criminal.

U.S. Immigration and Customs Enforcement officers were captured on video detaining someone in York city Friday morning.https://t.co/wKg8a6MP4h

— Dayton 24/7 Now (@dayton247now) February 15, 2025