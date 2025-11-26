Patrulla fronteriza detiene a dos migrantes bajo Puente Internacional entre México y EE. UU.

Arresto bajo Puente Internacional

Rescate desde 30 pies

Procesados para remoción inmediata

La patrulla fronteriza realizó el arresto de dos personas que intentaban ingresar de manera ilegal a Estados Unidos por debajo de uno de los Puentes Internacionales que conectan Ciudad Juárez con El Paso, Texas.

Según la información disponible, las dos personas fueron ubicadas en una zona elevada de aproximadamente 30 pies de altura, lo que representaba un riesgo considerable para su integridad física durante el operativo.

Las autoridades lograron rescatarlas de forma segura antes de proceder a su arresto y posterior procesamiento para su remoción del país.

Arresto bajo puente en la frontera

El hallazgo ocurrió mientras agentes realizaban labores de vigilancia en el área del cruce fronterizo, donde detectaron a las dos personas intentando ingresar por una sección ubicada debajo del puente.

La altura de 30 pies implicaba un nivel importante de peligro, por lo que el rescate se llevó a cabo con precauciones adicionales para evitar lesiones durante la intervención.

Pese al riesgo asociado a estas condiciones, las autoridades confirmaron que ambas personas fueron rescatadas sin incidentes. Y trasladadas a un punto seguro antes de continuar con los procedimientos correspondientes.