Patrulla fronteriza detiene a dos migrantes bajo Puente Internacional entre México y EE. UU.
Publicado el 11/26/2025 a las 18:56
- Arresto bajo Puente Internacional
- Rescate desde 30 pies
- Procesados para remoción inmediata
La patrulla fronteriza realizó el arresto de dos personas que intentaban ingresar de manera ilegal a Estados Unidos por debajo de uno de los Puentes Internacionales que conectan Ciudad Juárez con El Paso, Texas.
Según la información disponible, las dos personas fueron ubicadas en una zona elevada de aproximadamente 30 pies de altura, lo que representaba un riesgo considerable para su integridad física durante el operativo.
Las autoridades lograron rescatarlas de forma segura antes de proceder a su arresto y posterior procesamiento para su remoción del país.
Arresto bajo puente en la frontera
El hallazgo ocurrió mientras agentes realizaban labores de vigilancia en el área del cruce fronterizo, donde detectaron a las dos personas intentando ingresar por una sección ubicada debajo del puente.
La altura de 30 pies implicaba un nivel importante de peligro, por lo que el rescate se llevó a cabo con precauciones adicionales para evitar lesiones durante la intervención.
Pese al riesgo asociado a estas condiciones, las autoridades confirmaron que ambas personas fueron rescatadas sin incidentes. Y trasladadas a un punto seguro antes de continuar con los procedimientos correspondientes.
Procesamiento para ser removidos del país
Después del rescate, las dos personas fueron puestas bajo custodia y procesadas para su remoción del país. Siguiendo los lineamientos establecidos para quienes ingresan de manera irregular al territorio estadounidense, según Telemundo.
En este tipo de casos, la patrulla fronteriza suele realizar evaluaciones iniciales, verificación de identidad y los trámites administrativos necesarios para continuar con el proceso migratorio correspondiente.
La información disponible indica que la intervención se desarrolló sin complicaciones adicionales. Y que las autoridades concluyeron el procedimiento manteniendo las medidas establecidas para este tipo de situaciones.
Cruces irregulares y condiciones de riesgo
Aunque no se proporcionaron detalles adicionales sobre el contexto del intento de cruce. El incidente refleja que algunas personas recurren a zonas peligrosas situadas alrededor de los Puentes Internacionales. Exponiéndose a caídas o situaciones de rescate en terrenos complicados.
En este caso, la patrulla fronteriza logró intervenir a tiempo y garantizar la seguridad de los dos individuos. A pesar de la altura desde la que tuvieron que ser rescatados.
La información disponible subraya que, pese a los riesgos y las condiciones difíciles del lugar. Ambos fueron puestos a salvo y procesados conforme a los procedimientos migratorios vigentes.