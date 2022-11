¿QUÉ DICE LA LEY?

La legislación aprobada en junio para aumentar el control sobre las armas de fuego no es suficiente, añadió. “Debemos hacer más. Necesitamos promulgar una prohibición de armas de asalto para sacar las armas de guerra de las calles”, esto fue una de tantas opiniones en contra del uso de armas.

En este año se han visto una serie de ataques o tiroteos en varias partes del país, tanto en la vía pública como en hogares, incluso en escuelas, campos de futbol y en vecindarios, lo que alarma a la población y se siente insegura de salir a la calle. Con información de EFE, The Sun, The Washington Post, The New York Post. Archivado como: Arresto autor tiroteo universidad