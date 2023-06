El jugador de los Patriots, Jack Jones, fue arrestado

Las autoridades revelaron que se hallaron armas de fuego en el interior del equipaje

El deportista quedó bajo custodia de las autoridades y deberá pagar una cuantiosa fianza

¡ARRESTAN A JUGADOR DE LA NFL! La policía de Boston, informó por medio de un comunicado de prensa que el jugador de los Patriots, Jack Jones, fue arrestado por llevar armas de fuego en su equipaje al momento en que estaba en el Aeropuerto de Logan. Al momento, las autoridades revelaron que tipo de armamento llevaba en su poder.

También declararon que estuvo bajo arresto en una habitación del aeropuerto de Logan y las autoridades revelaron que deberá pagar una cuantiosa fianza debido a las armas que llevaba en su poder. De igual manera, los Patriots enviaron un mensaje al respecto y señalaron que se encuentran investigando lo sucedido.

ARRESTAN A JACK JONES EN AEROPUERTO

Un nuevo escándalo enciende las alertas en los New England Patriots, cuando se dio a conocer que fue arrestado uno de sus jugadores por poseer armas de fuego. De acuerdo con los detalles, señalaron que el incidente ocurrió en el aeropuerto de Logan, en Boston, cuando estaba en revisión, y hallaron las armas en su maleta.

«Un jugador de los New England Patriots fue detenido el viernes por la noche en un control de seguridad en el aeropuerto Logan de Boston después de que se encontraran dos pistolas dentro del equipaje de mano», informó la Policía Estatal de Massachusetts y citó la agencia The Associated Press.