El Departamento de Policía de Goodyear, informó sobre el incidente y detallaron que se encuentran profundamente entristecidos por los hechos que ocurrieron en torno a la comunidad ciclista y señalaron que en poco tiempo comenzarán a revelar más datos sobre el incidente y no dieron a conocer el nombre de las víctimas.

Un sospechoso fue arrestado en relación con un accidente que mató a dos ciclistas e hirió a otros 11 en un suburbio de Phoenix, dijeron las autoridades el domingo, detalló la agencia The Associated Press. La policía, reveló la fotografía del sospechoso e informó que se encuentran investigando los cargos en los que se enfrentan.

La policía de Phoenix, señalaron que se encuentran investigando los hechos que ocurrieron en el estado y declararon que se encuentran en búsqueda de las pruebas para ver si el conductor fue él que terminó con la vida de las dos personas. El nombre de las personas que resultaron heridos, no se dio a conocer.

¿Qué cargos enfrentan en contra?

La policía de Goodyear anunció que Pedro Quintana-Lujan, de 26 años de edad, está encarcelado bajo sospecha de dos cargos de homicidio involuntario, tres cargos de agresión con agravantes, 18 cargos de poner en peligro y dos cargos de causar lesiones graves o la muerte por una infracción en movimiento, informó la agencia AP.

La policía dijo que el sospechoso conducía una camioneta que transportaba un remolque cuando el vehículo chocó contra un grupo de ciclistas alrededor de las 8 a.m. del sábado en el puente Cotton Lane, una carretera transitada en Goodyear que se encuentra a unas 19 millas (30 kilómetros) al oeste de Phoenix, declaró The Associated Press.