Recientemente, se dio a conocer que la policía arrestó al sospechoso principal del tiroteo que aconteció el pasado 9 de abril, en la fábrica de Columbia Machine, en Smithsburg, Maryland. Al parecer se trata de un joven hispano, de 23 años, que fue despedido recientemente del sitio debido a problemas -que no se especificaron- y ahora, se encuentra detenido por la ley.

En Facebook, la Oficina del Sheriff del Condado de Washington informó que fue detenido Joe Louis Esquivel, de 23 años, tras haber sido relacionado con el tiroteo que dejó a tres personas sin vida y al policía herido tras recibir heridas de bala por parte del presunto sospechoso. Se conoce que Esquivel, de 23 años, fue ex empleado de la compañía.

Arrestan hispano columbia Machine: ¿Cómo dieron con el sospechoso?

Al momento de abrir fuego dentro de la fábrica, Joe Louis Esquivel se enfrentó a un policía que terminó herido no sin antes ser disparado de vuelta. En su detención, el joven, de 23 años, fue llevado de inmediato al centro médico de la localidad, donde fue puesto en tratamiento antes de ser ingresado al Centro de Detención del Condado de Washington, donde permanece sin fianza, señaló The Sun Us.

Otra de las razones que han puesto a Esquivel como uno de los principales sospechosos, es que en su casa ubicada en West Virginia fueron encontradas varias armas de fuego y puestas a disposición de las autoridades. Por el momento, la investigación en contra del ex empleado de la fábrica continuarán. Archivado como: Arrestan hispano columbia Machine