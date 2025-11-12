Arrestan en España a una fugitiva del ‘Tren de Aragua’ que escapó de un operativo en Chile

Arrestan a fugitiva del Tren de Aragua

Operativo internacional conjunto

Fue capturada en Murcia

La Policía Nacional española ha detenido en la localidad murciana de Molina de Segura a una mujer vinculada al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, considerada una de las fugitivas más buscadas por las autoridades chilenas.

La captura se produjo tras varios días de seguimiento, en el marco de una operación internacional coordinada con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

La mujer había escapado de un operativo en territorio chileno que culminó con 52 arrestos, y desde entonces se encontraba en paradero desconocido.

Con esta nueva detención, España vuelve a situarse como un punto clave en la investigación sobre la expansión de la organización criminal venezolana en Europa.

Detenida mientras salía de un inmueble vigilado

Fuentes policiales informaron que la captura se realizó cuando la mujer abandonaba un inmueble en Molina de Segura, que llevaba días bajo vigilancia.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, quienes actuaron con base en la notificación internacional emitida por Chile.

Según el informe oficial, la detenida ocupaba un papel de relevancia dentro de la estructura financiera del Tren de Aragua.

“Su función consistía en facilitar y gestionar cuentas bancarias para mover dinero procedente de estafas y extorsiones”, señalaron las autoridades, destacando que las transferencias superaron los 138 millones de dólares.