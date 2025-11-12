Arrestan en España a una fugitiva del ‘Tren de Aragua’ que escapó de un operativo en Chile
Publicado el 12/11/2025 a las 14:49
- Arrestan a fugitiva del Tren de Aragua
- Operativo internacional conjunto
- Fue capturada en Murcia
La Policía Nacional española ha detenido en la localidad murciana de Molina de Segura a una mujer vinculada al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, considerada una de las fugitivas más buscadas por las autoridades chilenas.
La captura se produjo tras varios días de seguimiento, en el marco de una operación internacional coordinada con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
La mujer había escapado de un operativo en territorio chileno que culminó con 52 arrestos, y desde entonces se encontraba en paradero desconocido.
Con esta nueva detención, España vuelve a situarse como un punto clave en la investigación sobre la expansión de la organización criminal venezolana en Europa.
Detenida mientras salía de un inmueble vigilado
Fuentes policiales informaron que la captura se realizó cuando la mujer abandonaba un inmueble en Molina de Segura, que llevaba días bajo vigilancia.
El operativo fue ejecutado por agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, quienes actuaron con base en la notificación internacional emitida por Chile.
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
Según el informe oficial, la detenida ocupaba un papel de relevancia dentro de la estructura financiera del Tren de Aragua.
“Su función consistía en facilitar y gestionar cuentas bancarias para mover dinero procedente de estafas y extorsiones”, señalaron las autoridades, destacando que las transferencias superaron los 138 millones de dólares.
Lavado de dinero y empresas pantalla
La investigación reveló que la prófuga se encargaba del blanqueo de activos a través de una red de cuentas y tarjetas bancarias asociadas a empresas ficticias.
Los fondos provenían de actividades ilícitas como tráfico de personas, extorsiones y estafas, que luego eran transferidos a compañías pantalla en distintos países de América Latina y Europa.
Las autoridades creen que parte de estas operaciones se coordinaban desde España, donde la mujer habría encontrado refugio tras escapar del operativo en Chile.
Fuentes de la investigación aseguraron que mantenía comunicación con otros miembros del grupo criminal que operan en la región.
Colaboración entre España y Chile
El Ministerio del Interior confirmó que la detención fue posible gracias al intercambio de información entre la Policía Nacional y la PDI chilena.
El seguimiento internacional comenzó en julio, luego de que las autoridades de Chile alertaran sobre su fuga.
“Se trataba de una figura relevante en la red financiera del Tren de Aragua, cuya captura era prioritaria”, explicaron fuentes del Ministerio.
La cooperación permitió ubicar su paradero en Murcia, donde llevaba semanas viviendo bajo una identidad falsa.
Expansión del crimen organizado
Esta detención representa un nuevo golpe a la proyección internacional del Tren de Aragua, organización nacida en las cárceles venezolanas y considerada una de las más peligrosas de América Latina.
El grupo ha extendido su influencia a países como Chile, Perú, Colombia y España, donde ha intentado establecer células dedicadas a delitos financieros y de trata de personas.
Solo una semana antes, las autoridades españolas habían arrestado a 13 personas presuntamente vinculadas con la misma red delictiva.
Con este nuevo operativo, la Policía reafirma su compromiso con el combate al crimen transnacional y la importancia de la cooperación internacional frente a organizaciones de alcance global, detalló ‘Infobae‘.