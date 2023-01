Arrestan al hermano de Don Omar tras un concierto cancelado en Bolivia

El hermano del artista se encontraba dando una conferencia de prensa dando los detalles específicos de porqué Don Omar no pudo presentarse en el estadio, minutos después acabada la plática, lo detuvieron.

Luego de la conferencia de prensa donde el hermano de Don Omar dio los detalles de porqué el artista no pudo presentarse, autoridades que se encontraban en el lugar lo arrestaron por “supuesta estafa”.

Hubo un malentendido con los vuelos de Don Omar

El icónico rapero y cantante puertorriqueño de “reggaetón viejito” tenía que dar un concierto el Jueves 19 de Enero en el estadio Hernando Siles, sin embargo, en el comunicado que dio su hermano, aseguró que tuvieron un malentendido con los vuelos.

Pues el hermano del artista, dijo que Don Omar no pudo salir de Estados Unidos debido a la irresponsabilidad de una empresa que no pudo proveer un avión privado para el cantante, ya que no se trataba de un vuelo comercial, informa “El Deber”.