Abandonan a perro, gato y reptil en apartamento de Georgia: uno murió y dos apenas sobrevivieron

Una joven de 24 años está siendo buscada por la policía del condado de Cobb, Georgia, tras ser acusada de crueldad animal y abandono.

Según las autoridades, Destiny Jackson habría dejado a tres mascotas en condiciones deplorables dentro de un apartamento: un perro, un gato y un reptil.

El caso ha conmocionado a la comunidad local por la gravedad del descuido.

Así lo informa FOX5.

Destiny Jackson faces animal cruelty and abandonment charges after leaving three pets in deplorable conditions, resulting in one dead and two near death. https://t.co/r4bix4W7dr

— FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) May 24, 2025