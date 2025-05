Arrestan a hombre hispano de 24 años que se hizo pasar por estudiante de secundaria de 16

Sin embargo, el 14 de mayo la historia dio un giro inesperado cuando la pareja recibió una llamada de una mujer que decía conocer la verdadera identidad del supuesto menor.

La mujer, identificada como Evelyn Camacho, les informó que Labrador no era un adolescente, sino un adulto de 24 años y, además, padre de su hijo.

Para respaldar su afirmación, Camacho envió a los Melfred una foto de una licencia de conducir con fecha de nacimiento del 27 de marzo de 2001 y varias imágenes familiares publicadas en redes sociales.

Alarmados por la información, los Melfred contactaron a la policía de Perrysburg, que inició de inmediato una investigación.

JUST IN: 24-year-old Venezuelan man arrested for posing as a 16-year-old student at an Ohio high school

Anthony Emmanuel Labrador Sierra claimed he was a homeless immigrant from Venezuela and a victim of human trafficking

He provided a Venezuelan birth certificate stating his… pic.twitter.com/CNcTtSn5uX

