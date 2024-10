Arrestan a Juan Ramírez tras tiroteo mortal en Madison.

Un hombre de 29 años fue arrestado en relación con el tiroteo fatal de Edin Delacruz-Reyes, de 28 años, ocurrido el sábado en un estacionamiento detrás de un negocio en Gallatin Pike South, Madison, un incidente que ha dejado consternada a la comunidad local.

Juan Ramírez-Guerra fue identificado como el sospechoso por los detectives de la Unidad de Homicidios.

Tras una búsqueda, fue localizado y detenido en Pillow Street por la División de Investigaciones Especializadas.

La policía informó que el arresto se realizó sin incidentes y que Ramírez-Guerra fue llevado a la cárcel donde enfrenta cargos de homicidio criminal.

BREAKING: Juan Ramirez-Guerra, 29, has just been arrested by TITANS detectives for Saturday night’s fatal shooting of Edin Delacruz-Reyes, 28, outside 1320 Gallatin Pike S in Madison. He’ll be booked this evening on a charge of criminal homicide. pic.twitter.com/0jlVJgknHe

