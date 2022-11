¿PIQUÉ SE ROMPE Y LLORA FRENTE A SHAKIRA? Sale la supuesta 'verdad' sobre lo que sucedió en la tensa reunión en la que acordaron el futuro para sus hijos.

Se revela nueva información sobre ‘la telenovela’ de desamor con Shakira y Piqué, que no para y tiene a todos los medios de comunicación al pendiente de los movimientos de cada uno, pues ahora trasciende lo que sucedió en la reunión en la que estaban sus abogados y la ex pareja tratando de acordar el futuro de sus hijos y sus bienes.

Aunque las conversaciones fueron ‘civilizadas’ sin ningún tipo de reclamo por parte de Shakira, para Piqué las cosas se pusieron complicadas al momento de hablar sobre sus hijos pues él no deseaba que los niños se fueran de España pero aparentemente ya no le quedó de otra opción ante lo hecho a la colombiana, a la que aparentemente fue infiel con Clara Chía.

Para Piqué es una tragedia separarse de sus hijos y en la cocina rompió en llanto frente a Shakira, quien sorprendentemente tuvo la atención de consolarlo mientras el ex futbolista apoyaba su cabeza en su hombro: “Piqué se derrumbó. A solas con la que había sido su mujer 12 años y madre de sus hijos, no pudo soportar la presión y rompió en llanto”, se menciona en el portal ‘Look’.

La otra versión de que Piqué está molesto con la cantante

Aunque trascendió esa versión de supuesta ‘civilidad’ entre Shakira y Piqué, también otros medios como ‘Univisión‘ desmintieron que eso hubiera ocurrido y que al contrario, la ex pareja acabó tan mal en dicha reunión que ahora no se quieren ver ni las caras, pues aparentemente el ex futbolista estaría furioso por tener que separarse de Sasha y Milán.

Pero otra cuestión que se baraja, según ‘El Mundo‘ es que tal vez Shakira no se mude a Miami ya que el acuerdo entre ambos no se ha ratificado en un juzgado por lo que podría cambiar… Esas versiones de que la ex pareja no se quiere ver ni en pintura tomó más fuerza con la reciente aparición de ambos en el último juego de beisbol de Milán, su hijo mayor, donde los famosos no cruzaron ni saludo, y hasta se dijo que la colombiana le habría hecho una señal obscena a su ex…