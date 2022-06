¿Apenas se irá de Luna de miel con su esposo?

Algo que llamó la atención de lo que dijo Francisca fue que al momento de casarse, sólo duró tres días fuera de Despierta América y de pronto se reincorporó al programa por lo que mucha gente se preguntó si no hubiera luna de miel y en efecto, no sucedió pero confesó que en septiembre próximo logrará disfrutarla:

“Sí tenemos (luna de miel), nos vamos en septiembre hay que esperarlo un poquito”, aseguró al cuestionamiento de una fanática, pero otra se fue más allá con el tema de tener otro bebé y la presentadora de Despierta América no pudo ocultar sus planes: “Dios mío esta pregunta siempre me la hacen, que cuando el segundo (bebé), no se sabe… tengo que dedicarle más tiempo a Gennaro y he tenido un año de mucho trabajo, vamos a ver…”, comentó.