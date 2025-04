¡Arrancan los Playoffs 2025 de la NBA! La IA predice al próximo campeón

La espera terminó y la emoción está de vuelta. Este sábado 19 de abril comenzaron los Playoffs 2025 de la NBA.

Luego de la intensa Temporada Regular y el esperado Play-In, las mejores ocho franquicias de cada Conferencia se enfrentan cara a cara.

El camino al título ya está en marcha, y la Inteligencia Artificial ya tiene su predicción.

Así quedaron los cruces en la Primera Ronda Conferencia Oeste:

THE NBA PLAYOFFS ARE SET 🔥

Who will be hoisting the Larry O’Brien Trophy? 🏆 pic.twitter.com/arNHTNez02

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 19, 2025