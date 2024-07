Arranca Convención Republicana en medio de temores tras ataque a Trump

«La convención está comenzando y, a menos que cambie la programación y la retórica, no se está restaurando la civilitud», advirtió Psaki.

En declaraciones a «Meet the Press» el domingo, Psaki expresó su preocupación por el tono de la convención y llamó a un enfoque más civilizado.

Este evento cuatrienal no solo marca un punto crucial para el Partido Republicano, sino que también refleja las divisiones políticas y los temores de seguridad que atraviesan la nación.

El intento de asesinato contra Trump ha intensificado aún más las preocupaciones de seguridad en el evento, según ‘The Associated Press’.

Declaraciones de Psaki tras ataque

«Estoy increíblemente asustada. Tengo miedo por los periodistas, tengo miedo por las personas que tienen plataformas públicas de todos los partidos», afirmó Psaki.

A medida que la CNR se desarrolla esta semana, las miradas están puestas tanto en los discursos políticos como en las medidas de seguridad implementadas, detalló ‘All Sides‘.

El impacto del intento de asesinato y las tensiones políticas continuas podrían definir no solo el curso de la convención, según ‘The Associated Press‘.

Sino también la trayectoria política futura del Partido Republicano en un año electoral crucial. AQUÍ un video de las declaraciones de Psaki.