Arizona: Gobernadora firma proyecto de ley para derogar prohibición de casi todos los abortos

Pero la derogación no puede entrar en vigor hasta 90 días después de que termine el periodo de sesiones legislativo, en junio o julio.

La prohibición casi total no prevé excepciones para casos de violación o incesto.

Gobernadora de Arizona advierte que el trabajo no ha terminado

Dicha ley prevé una pena de entre dos y cinco años de prisión para quien preste asistencia en un aborto.

Su derogación significa que una ley de 2022 que prohíbe el procedimiento después de las 15 semanas de embarazo, se convertiría en la ley del aborto vigente en Arizona.

La gobernadora advirtió que, no obstante, el trabajo todavía no ha terminado, ya que «aún no existen» garantías que protejan el derecho de las mujeres sobre sus cuerpos, incluyendo acceso a métodos anticonceptivos.

«En las últimas semanas, los médicos nos expresaron sus miedos a ser sancionados por hacer su trabajo, y hay mujeres, inclusive, que dudan de que Arizona sea un buen lugar para tener una familia», resaltó Hobbs.

*Con información de The Associated Press y Efe