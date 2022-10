Arizona anuncia demanda contra Administración Biden

Piden seguir la construcción de la barrera de contendores en la frontera

¿Una manera de defenderse para Arizona? ¡MALAS NOTICIAS PARA BIDEN! Tras anunciarse que el bloqueo de la condonación de la deuda estudiantil, parece que la Administración de Biden estará presentando mayores problemas después de darse a conocer que una demanda surgió en su contra por parte del estado de Arizona. Los funcionarios de la región, declararon por qué se llevó a cabo dicha acción legal. Joe Biden, desde campaña, aseguró que se encuentra trabajando para evitar una mayor problemática en torno al muro fronterizo, por lo que se encarga de crear programas y alianzas para evitar el flujo constante de migrantes; el Departamento de Seguridad Nacional, especificó que Biden sigue “luchando” con las políticas fronterizas y aseguraron que “la parálisis en la frontera ha afectado toda su agenda”, indicó CNN. BIDEN RECIBE ‘DURO GOLPE’ El estado de Arizona presentó este viernes una demanda contra el Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden para continuar con la construcción de una barrera con contenedores en la frontera con México, después que le ordenaran retirarlos, anunció hoy el gobernador Doug Ducey, informó la agencia EFE. En sí, esta demanda interpuesta en un tribunal federal de Arizona pide que se le permita al estado tomar las medidas unilaterales que considere necesarias para defender a sus residentes de los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente, indicó la agencia The Associated Press.

¿Por qué surgió la demanda? La acción legal se da una semana después de que la Oficina de Recuperación de EE. UU., que administra, desarrolla y protege el agua y los recursos relacionados en 17 estados del oeste del país, advirtiera a Ducey que no tenía la autoridad para colocar contenedores en la frontera de Yuma (Arizona), informó la agencia EFE. En la demanda presentada, Ducey se queja de que el gobierno estadounidense no está haciendo lo suficiente para impedir que los migrantes lleguen a Arizona, lo que obliga al estado a tomar medidas. Los contenedores fueron instalados en agosto, informó The Associated Press. Por el momento, la respuesta del gobierno sigue esperándose ante la demanda presentada.

Arizona demanda Biden frontera: ¿Sin acatar el pedido? La Oficina de Recuperación del Departamento del Interior de Estados Unidos envió la semana pasada una carta en la que le pidió a Arizona que retirara los contenedores, alegando que no estaban autorizados y que violaban la legislación estadounidense. Arizona se negó a acatar la solicitud, informó The Associated Press. Al igual, se indicó que la oficina dijo que los contenedores están dañando las tierras y los recursos federales, y su ubicación interfiere con los planes de la Administración de Biden para cerrar las brechas en la cerca fronteriza en el área. Asimismo, pidió a Ducey que retirara los contenedores existentes y que dejara de colocar contenedores nuevos, destacó la agencia EFE. Archivado como: Arizona demanda Biden frontera

Arizona demanda Biden frontera: ¿Continúan las quejas? El gobierno de Arizona se enfrenta a más quejas por esa medida contra migrantes. Una de las acusaciones es por parte de a tribu indígena Cocopah, en el suroeste de Arizona, quien también se quejó de que algunos de los contenedores se colocaron en su reserva sin permiso, indicó AP. Pero, no es la única queja que recibieron al respecto. La Oficina de Recuperación exigió que no se colocaran nuevos contenedores, y dijo que esperaba evitar conflictos por medio de contratos federales de construcción para rellenar los huecos en el muro cerca de la presa Morelos, en el área de Yuma, Arizona, indicó The Associated Press. Archivado como: Arizona demanda Biden frontera