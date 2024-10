Por grabar un video para TikTok, muere influencer en accidente

Arina Glazunova muere en accidente trágico

Falleció mientras grababa un video

Seguidores rinden homenaje en redes

Por desgracia, no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo y lo peor es que seguirán ocurriendo.

Una joven influencer murió en accidente mientras grababa un video para su página de TikTok.

Se trata de Arina Glazunova, de origen ruso y que se graduó en el 2022 de la Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública.

Hasta antes de su inesperado deceso, se desempeñaba como gerente de relaciones públicas en una agencia creativa.

Todo quedó grabado

Aunque falleció el pasado 27 de septiembre, hasta hace apenas unas horas se dio a conocer la partida de Arina Glazunova.

Según reportó el portal Vanitatis, la influencer se tropezó con un muro que delimitaba la boca del metro para caer a varios metros de altura.

En ese momento, estaba grabando un video junto a una amiga al mismo tiempo que cantaban una canción.

Se trataba del tema musical For the last time (Por última vez) de la banda Hunger boys, ¿ironía del destino?