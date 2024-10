Ex suegra de Ariel Miramontes, Albertano, le exige explicaciones por la muerte de su hija

Resulta que su ex suegra le está exigiendo explicaciones por la muerte de su hija, ¿qué fue lo que pasó en realidad?

No obstante, Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, está hoy en día en ‘boca de todos’.

La ex suegra de Ariel Miramontes, Albertano, reveló que tuvo comunicación con su hija hace un mes.

Sin embargo, nunca le comentó que estuviera enferma y que no entiende porque le dicen que hace años falleció.

Insistió en que lo único que quiere es que la contacten con el comediante, que saltó a la fama por su participación en María de todos los ángeles.

«En la vida privada de ellos no me voy a meter, simplemente quiero hablar con él y que me diga la fecha en que murió», comentó.