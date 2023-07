Ariana Grande está separándose de Dalton Gomez: está pasando por una ‘crisis’ en su matrimonio

Justo cuando pensábamos que no más artistas se separarían luego de una gran ola de divorcios en el espectáculo, hoy han confirmado una lamentable noticia más, el amor se ‘acabó’ en el matrimonio de la famosa cantante estadounidense Ariana Grande, de quien se ha anunciado, está en planes de ‘separarse’.

La intérprete de temas como ‘7 Rings’ y ‘God Is a Woman’, está a punto de divorciarse de Dalton Gomez tras dos años de matrimonio, informó el portal The Sun. Presuntamente ambos ya se han separado, sin embargo todavía no se confirma que hayan firmado los papeles del divorcio.