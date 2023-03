Después de que Ari Telch compartiera una fotografía junto a la actriz mexicana, las duras críticas e incluso insultos no tardaron en aparecer dentro de los comentarios, pues para muchos fue una gran falta de respeto hacía la memoria de Rebecca Jones el publicar una imagen ‘candente’ de ella. Archivado como: Ari Telch Rebecca Jones.

Luego de que se diera a conocer la sensible noticia de su fallecimiento tras presentar complicaciones de salud, varias celebridades acudieron a sus redes sociales para despedirse y mostrar sus condolencias a Rebecca Jones, entre ellos el actor Ari Telch, quién se posicionó en la polémica por publicar ‘candente’ foto con la actriz para darle el último adiós.

"Los duelos y el dolor es individual, tú deseas en libertad cuántos días de luto decides guardar. La fotografía es un homenaje, corresponde a dos personajes de ficción, algo falso no son Rebecca y Ari, son Sofía y Julio (sus personajes realizados en la telenovela), yo elijo celebrar la vida de Rebecca y así quiero recordarla, plena, contenta, joven".

A través de su cuenta oficial de Twitter fue que el actor de ‘Dos vidas’ publicó un video en donde habló de la polémica que se desató tras la controversial fotografía que compartió en redes junto a Rebecca Jones, “Este comunicado es para dar contexto a una publicación de redes sociales que provocó polémica y controversia. Yo me despedí de Rebecca Jones usando una fotografía de la telenovela ‘Imperio de Cristal’ del año 1995”, inició diciendo.

“Este servidor y Rebecca Jones jamás tuvimos relación sentimental alguna”

“Su entonces marido, Alejandro Camacho también interpretaba el villano de la novela y yo era el bueno y nos arengaba a subir el tono de nuestros encuentros… Este servidor y Rebecca Jones jamás tuvimos relación sentimental alguna, fuimos cuates y compañeros de trabajo. Descanse en paz Rebecca Jones, te has librado del dolor, gracias, gracias por los insultos”, concluyó.

Pese a salir a dar la cara y tratar de dar una 'justificación', el actor nuevamente fue hundido en redes sociales, "Se llama respeto!!! Y no lo tuviste, ya si fue ficción o no, eso no es relevante", "Se nota que ni de lejos sabes quién y cómo fue Rebeca", "No debió hacerlo con esa foto, respeto", "La foto fue un desatino de tu parte", "Podrías haberlo arreglado pidiendo una disculpa pero preferiste seguir justificando tu error", se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.