Ari Telch publica candente fotografía de Rebecca Jones y le llueven las criticas

Tras publicar la fotografía junto a Rebecca Jones donde se despedía de ella, los comentarios llenos de críticas y descontento no se hicieron esperar. Y es que la publicación no fue del gusto de los internautas, quienes no pudieron ver la despedida con buenos ojos.

“¿En qué momento pensaste que ésa era la foto adecuada? ¿Qué proceso mental te llevó a esa conclusión? No hay filtros por lo visto, no hay control, no hay sentido de pertinencia. Qué desagradable.”, “Por Dios! No se te olvide tu litio! No mms! Qué falta de respeto y qué ganas de llamar la atención.”, “Que falta de respeto señor.”, “No estás tomando tu medicamento verdad ?”. Son algunos de los comentarios que dejaron en la publicación de Ari Telch.