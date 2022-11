Wojciech Szczesny le para un penal a Lio Messi y el partido sigue cero a cero al final del primer tiempo

Ambas escuadras tienen el boleto a la segunda ronda en sus manos

En el otro partido del Grupo C, México y Arabia Saudita tampoco se han hecho daño Argentina vs Polonia Qatar: Al minuto 70′, Argentina ya va ganando 2 a 0. ¿Le afectó su ‘pleito’ con Canelo Álvarez? Poco antes de llegar al final de la primera parte, Lio Messi tuvo una magnífica oportunidad de poner a la selección albiceleste arriba en el marcador desde el manchón penal, pero una gran atajada de Wojciech Szczesny, de gran actuación en lo que va del Mundial de Qatar 2022, se lo impidió. El cuadro albiceleste, que no se corona desde México 86′ de la mano de Diego Armando Maradona, lo ha intentado por todas partes, pero se ha topado con una muralla. De terminar así este marcador, y tomando en cuenta el empate a cero goles entre México y Arabia Saudita, los argentinos se medirán a Francia en octavos de final y Polonia hará lo mismo con su similar de Australia. Argentina vs Polonia Qatar: ¡No concretan! Argentina vs Polonia Qatar: El equipo polaco no esperó mucho tiempo para hacerse sentir gracias a un disparo de Krystian Bielik al minuto 4, según reportó el portal Goal. Cuatro minutos después, Lio Messi puso en aprietos al portero Wojciech Szczesny que resolvió de buena manera. Argentina presiona con todo y quiere terminar rápido con este partido. Nuevamente el ’10’ argentino tuvo el gol en sus pies, pero no aprovechó la oportunidad. El cuadro albiceleste lo intenta por todos lados y el gol simplemente no cae. Al minuto 17, Acuña mandó el balón por las nubes. El dominio argentino es más que evidente. Al 28′, Acuña tuvo la gloria pero su remate salió desviado. En la primera hora de este vibrante partido, el marcador sigue emapatado a cero, pero tres minutos después, Ángel Di María estuvo a punto de convertir un gol olímpico. Parece que es cuestión de tiempo para que se inaugure el marcador (Archivado como: Argentina vs Polonia Qatar). PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ

Argentina vs Polonia Qatar: Así saltaron los equipos al terreno de juego Argentina vs Polonia: De acuerdo con información del portal Depor, la selección albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, salió a la cancha con Emiliano Martínez en la portería; en la defensa, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; en la media, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis MacAllister y como delanteros Julián Álvarez, Ángel Di María y Lionel Messi. Por su parte, los elegidos por Czestaw Michniewicz, quienes no han perdido hasta el momento en este Mundial de Qatar 2022, fueron: Wojciech Szczesny en la portería; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior y Bartosz Bereszynski en la defensa; Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zielinski y Przemyslaw Frankowski en la media y Karol Świderski y Robert Lewandowski como delanteros (Archivado como: Argentina vs Polonia Qatar)

Argentina vs Polonia Qatar: ¿Qué se dijo antes del partido? De todas las comparaciones posibles para describir al astro Lionel Messi, el técnico de Polonia fue probablemente el más original: “Messi se comporta sobre el césped como Alberto Tomba sobre las pistas”, dijo el técnico polaco Czeslaw Michniewicz ayer martes en una rueda de prensa previa al partido de su selección ante Argentina que definirá el Grupo C del Mundial. Se refirió al esquiador italiano Tomba, una leyenda del deporte que ganó tres medallas olímpicas doradas en el eslalon cuando le preguntaron cómo detener a Messi: “Él (Messi) es capaz de evitar a todos, como Alberto Tomba pudo sortear todo. Así que necesitamos poner jugadores alrededor de Messi. Si es capaz de atravesar a todos, no podremos detenerlo”, analizó Michniewicz, de acuerdo con información de The Associated Press (Archivado como: Argentina vs Polonia Qatar).

“He ido muchas veces a Barcelona a ver a Messi”: Michniewicz Por último, Michniewicz se definió como un admirador del astro argentino: “He ido muchas veces a Barcelona a ver a Messi”, reveló. El capitán de la Albiceleste lleva convertidos dos goles en la Copa del Mundo: uno de penal en la derrota 2-1 ante Arabia Saudí en el debut y luego abrió el camino del triunfo 2-0 contra México con un zurdazo desde la medialuna del área. Lleva convertidos ocho goles en mundiales, los mismos que la leyenda Diego Armando Maradona, y además de buscar el único título grande que le falta en su quinto Mundial espera superar a Gabriel Batistuta (10) como máximo artillero argentino en esta competencia. Polonia encabeza el Grupo C con cuatro puntos, producto del empate 0-0 con México y de la victoria 2-0 ante Arabia Saudí. La Albiceleste le sigue con tres unidades fruto de la victoria 2-0 sobre el Tri tras el debut fallido ante los saudíes (Archivado como: Argentina vs Polonia Qatar) Con información de Depor, The Associated Press y Goal).