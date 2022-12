La final del Mundial de Qatar 2022

Argentina vs Francia disputarán por el trofeo de campeón

Lionel Messi espera consagrarse como el mejor en toda la historia

Argentina vs Francia. La final del Mundial de Qatar 2022, está más cerca que nunca, ya que este domingo 18 de diciembre se disputará el duelo que definirá al campeón de la copa del mundo. De la mano de Lionel Messi, Argentina busca consagrar al astro como el mejor jugador de toda la historia.

Por su parte Francia junto a Kylian Mbappé, esperan convertirse en bicampeones mundiales, ya que ellos fueron los ganadores del Mundial en Rusia 2018. La final se jugará en el Lusail Stadium de Lusail, y lo podrás disfrutar a partir de las 10 am hora del Este, 9 am hora del Centro y 7 am hora del Pacífico.

Argentina vs Francia: La final del Mundial

Este emocionante encuentro lo podrás disfrutar desde las pantallas de Telemundo, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y FOX Sports. Donde los espectadores disfrutarán de una narración completa tanto para estadounidenses como para los hispanos, según Bolavip.

El primer Mundial en Medio Oriente tendrá una final estelar el domingo entre el último campeón Francia y Argentina, que intentará poner fin a una hegemonía de dos décadas del fútbol europeo en el máximo escenario. No te puedes perder este partido que podría marcar la historia en cuestión futbolística.