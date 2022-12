Fue hasta el minuto 17 que el mismo Papu disparó a portería, pero voló su tiro hasta las tribunas del Ahmad bin Ali Stadium. A los treinta minutos del primer tiempo, el marcador seguía empatado a cero goles. Messi había pasado prácticamene inadvertido hasta el minuto 35′ que definió de manera magistral una gran jugada colectiva. Con un tiro raso, mandó el balón al fondo de las redes (Archivado como: Argentina vs Australia)

Argentina vs Australia: Tal y como se esperaba, la selección albiceleste es la que más ha propuesto en este partido con unos australianos muy bien parados atrás y dejando pocos espacios a su rival en todo el terreno de juego. Al minuto 4, Papu Gómez tiró a puerta desde afuera del área. Parecía mano de un defensa australiano, sin embargo, ni el arbitro ni el VAR marcaron nada, según reportó el portal Marca.

Argentina vs Australia: Con un sufrimiento innecesario en los últimos minutos, Argentina venció dos goles a uno a su similar de Australia y así consumar su pase a los cuartos de final, donde enfrentará el próximo viernes a Holanda, que horas antes venció 3 goles a 1 a Estados Unidos. Lio y Messi y Julián Álvarez fueron los anotadores.

Un grave error del portero australiano, que quiso salir con el balón controlado con los pies, fue aprovechado por Julián Álvarez al minuto 57′. Parece que es cuestión de tiempo para que se concrete el pase a cuartos de final para el cuadro argentino. ‘La Pulga’ hizo vibrar a la tribuna luego de llevarse a varios rivales. Al minuto 76′, Craig Goodwin acercó a su equipo en el marcador luego de que su disparo fuera desviado por Enzo Fernández. Se vienen minutos de lo más emocionantes (Archivado como. Argentina vs Australia).

Argentina vs Australia: Con sus mismos hombres, los dos equipos saltaron a la cancha para la segunda parte de este duelo de octavos de final. Los Socceroos presionan desde la salida a los argentinos, quienes parecen muy cómodos con este marcador parcial. Al minuto 50′, Messi tuvo otra oportunidad de gol, solo que un inoportuno resbalón le impidió hacer un mejor disparo. Un par de minutos después, un descuido estuvo a punto de costarles caro a los argentinos.

Por su parte, los Socceroos jugaron con el portero Mathew Ryan; defensas, Milos Degenek, Harry Souttar, Kye Rowles y Aziz Behich; medios, Mathew Leckie, Aaron Mooy, Jackson Irvine y Keanu Baccus; delanteros, Mitchell Duke y Riley McGree en una clara formación de 4-4-2. La Selección de Australia sorprendió a todos al pasar en segundo lugar del Grupo D solo por detrás de Francia y ‘echando’ a Dinamarca (Archivado como: Argentina vs Australia)

Argentina vs Australia: De acuerdo con información de TV Azteca, el equipo albiceleste, que se ha coronado dos veces campeona del mundo en 1978 y 1986, saltó a a la cancha con una formación de 4-3-3: Emiliano Martínez en la portería; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi y Marcos Acuña en la defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alex Mac Allister en el medio campo y Julián Álvarez, Alejandro Papu Gómez y Lionel Messi en el ataque.

¿Qué se dijo antes del partido?

Argentina vs Australia: Tras la inesperada clasificación a los octavos de final del Mundial, Australia quiere dar otro golpe en la mesa: mandar a casa a la Argentina de Lionel Messi: “No hay presión para nosotros”, dijo el delantero Mathew Leckie el jueves en rueda de prensa en el centro de entrenamiento de la academia Aspire. “Solo necesitamos disfrutar el momento, disfrutar la ocasión. Y como dije, nadie espera que ganemos. Entonces, sorprendamos al mundo”.

“Es el jugador más talentoso que he visto con un balón en los pies. Hace cosas que nadie más puede hacer”, destacó Leckie, del Melbourne City de su país. Pero “mientras sigamos unidos como lo hemos estado hasta ahora, podemos detenerlos, detener sus puntos fuertes, evitar que sean peligrosos. Y eso es lo que intentaremos hacer”, dijo para AP (Con información de Marca, TV Azteca y The Associated Press).