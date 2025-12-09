Buscar
Inicio » Deportes » ¿Hasta dónde llegará Messi? Su ruta en el Mundial 2026

¿Hasta dónde llegará Messi? Su ruta en el Mundial 2026

¿Podrá Lionel Messi repetir la hazaña en 2026? Este es el posible recorrido del astro argentino durante el próximo Mundial.
Por 
2025-12-09T15:30:52+00:00
Foto: EFE

Publicado el 12/09/2025 a las 10:30

Tras el sorteo celebrado en Washington, D.C., la Selección Argentina ya conoce a sus rivales y el camino que deberá recorrer en la Fase de Grupos del Mundial de 2026.

El equipo de Lionel Scaloni, con Lionel Messi a la cabeza, parte como uno de los grandes favoritos para levantar el título.

Grupo de Argentina en el Mundial 2026:

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania
Todos los partidos de Argentina se disputarán en Estados Unidos.

Calendario de Argentina – Fase de Grupos

  • Argentina vs Argelia
    📍 Kansas City
    🗓 Martes 16 de junio – 🕘 9 PM ET | 7 PM CDMX

  • Argentina vs Austria
    📍 Dallas
    🗓 Lunes 22 de junio – 🕐 1 PM ET | 11 AM CDMX

  • Jordania vs Argentina
    📍 Dallas
    🗓 Sábado 27 de junio – 🕙 10 PM ET | 8 PM CDMX

¿Qué le espera a Argentina en la fase final?

Argentina conoce su calendario para el Mundial 2026
Argentina conoce su calendario para el Mundial 2026 / FOTO: EFE

Si avanza como líder del Grupo J, este sería su posible camino:

  • Dieciseisavos de final:
    📍 Miami – 🗓 Viernes 3 de julio

  • Octavos de final:
    📍 Atlanta – 🗓 Martes 7 de julio

  • 🔥 Posible duelo Messi vs Cristiano Ronaldo:
    Si Portugal también lidera su grupo, Argentina y Portugal podrían enfrentarse en Cuartos de Final
    📍 Kansas City – 🗓 Sábado 11 de julio

  • Semifinales:
    📍 Atlanta – 🗓 Miércoles 15 de julio

  • Final:
    📍 MetLife Stadium, Nueva York – 🗓 Domingo 19 de julio

