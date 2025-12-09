¿Hasta dónde llegará Messi? Su ruta en el Mundial 2026
Publicado el 12/09/2025 a las 10:30
Tras el sorteo celebrado en Washington, D.C., la Selección Argentina ya conoce a sus rivales y el camino que deberá recorrer en la Fase de Grupos del Mundial de 2026.
El equipo de Lionel Scaloni, con Lionel Messi a la cabeza, parte como uno de los grandes favoritos para levantar el título.
Grupo de Argentina en el Mundial 2026:
Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania
Todos los partidos de Argentina se disputarán en Estados Unidos.
Calendario de Argentina – Fase de Grupos
-
Argentina vs Argelia
📍 Kansas City
🗓 Martes 16 de junio – 🕘 9 PM ET | 7 PM CDMX
-
Argentina vs Austria
📍 Dallas
🗓 Lunes 22 de junio – 🕐 1 PM ET | 11 AM CDMX
-
Jordania vs Argentina
📍 Dallas
🗓 Sábado 27 de junio – 🕙 10 PM ET | 8 PM CDMX
¿Qué le espera a Argentina en la fase final?
Si avanza como líder del Grupo J, este sería su posible camino:
-
Dieciseisavos de final:
📍 Miami – 🗓 Viernes 3 de julio
-
Octavos de final:
📍 Atlanta – 🗓 Martes 7 de julio
-
🔥 Posible duelo Messi vs Cristiano Ronaldo:
Si Portugal también lidera su grupo, Argentina y Portugal podrían enfrentarse en Cuartos de Final
📍 Kansas City – 🗓 Sábado 11 de julio
-
Semifinales:
📍 Atlanta – 🗓 Miércoles 15 de julio
-
Final:
📍 MetLife Stadium, Nueva York – 🗓 Domingo 19 de julio
