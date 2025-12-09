¿Hasta dónde llegará Messi? Su ruta en el Mundial 2026

¿Podrá Lionel Messi repetir la hazaña en 2026? Este es el posible recorrido del astro argentino durante el próximo Mundial.

Tras el sorteo celebrado en Washington, D.C., la Selección Argentina ya conoce a sus rivales y el camino que deberá recorrer en la Fase de Grupos del Mundial de 2026.

El equipo de Lionel Scaloni, con Lionel Messi a la cabeza, parte como uno de los grandes favoritos para levantar el título.

Grupo de Argentina en el Mundial 2026:

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania

Todos los partidos de Argentina se disputarán en Estados Unidos.

Calendario de Argentina – Fase de Grupos

Argentina vs Argelia

📍 Kansas City

🗓 Martes 16 de junio – 🕘 9 PM ET | 7 PM CDMX

Argentina vs Austria

📍 Dallas

🗓 Lunes 22 de junio – 🕐 1 PM ET | 11 AM CDMX

Jordania vs Argentina

📍 Dallas

🗓 Sábado 27 de junio – 🕙 10 PM ET | 8 PM CDMX

¿Qué le espera a Argentina en la fase final?

Si avanza como líder del Grupo J, este sería su posible camino:

Dieciseisavos de final:

📍 Miami – 🗓 Viernes 3 de julio

Octavos de final:

📍 Atlanta – 🗓 Martes 7 de julio

🔥 Posible duelo Messi vs Cristiano Ronaldo:

Si Portugal también lidera su grupo, Argentina y Portugal podrían enfrentarse en Cuartos de Final

📍 Kansas City – 🗓 Sábado 11 de julio

Semifinales:

📍 Atlanta – 🗓 Miércoles 15 de julio

Final:

📍 MetLife Stadium, Nueva York – 🗓 Domingo 19 de julio

