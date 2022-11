Arcangel anestesia tatuaje hermano: ¿QUÉ DIJO EL CANTANTE?

De manera textual, el cantante dijo lo siguiente: “Ya yo sé lo que es tatuarse con dolor y nunca me había hecho nada que verdaderamente tuviera sentido! A un año de la partida de una de las personas más especiales en mi vida decido compartir esta experiencia con ustedes! Me hablaron de los mejores y buscamos los mejores @gangatattoo y todo su equipo se hicieron cargo de esta obra de arte dedicada a mi ángel guardián JUSTIN”.

“He visto muchos comentarios buenos y no tan buenos! Y a todos los respeto pero es mi vida, mi cuerpo y mi sufrimiento! Y más importante aún. YO MEREZCO TODO LO QUE CON MI DINERO EL CUAL ME GANÉ CON EL SUDOR DE MI FRENTE PUEDA PAGAR. Todo el tiempo le he rendido respeto y honor a quienes se han ido de este mundo! Imagínense lo que soy capaz de hacer por la sangre de mi sangre! Esto es JUSTIN FOR EVER hasta que se acabe el oxígeno’ mañana celebramos tu aniversario por todo lo alto así como lo haremos hasta el final de nuestros días!”. Archivado como: Arcangel anestesia tatuaje hermano