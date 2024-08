Arath De La Torre renuncia a La Casa de los Famosos México tras fuerte discusión

«Porque no quiero seguir dando malos mensajes a la sociedad, no quiero equivocarme en ese sentido», destacó.

¿La ‘Jefa’ aceptó la renuncia del actor?

Arath De La Torre solicitó su renuncia por su salud mental, por que respeta a su familia y seguidores y por que ese ambiente tóxico y agresivo no le hace bien…👏🏼 por qué no se vale que jueguen con su enfermedad #LaCasaDeLosFamosoMx #LaCasaDeLosFamosoMx2 #LCDFMX2 #LCDLFMX pic.twitter.com/NjThE0tKCx — Nano Espinoza (@NanoEspinoza3) August 6, 2024

Además, destacó que en el pasado había estado enfermo y por ello, después de la discusión fue que le dieron medicamento para la colitis.

«Represento una enfermedad difícil, complicada y ayer me sentí muy mal, hoy amanecí muy mal, me acaban de medicar para la colitis y no pienso permitir que me venga una enfermedad más grave», sentenció.

Hasta el momento De la Torre continúa siguiendo las dinámicas dentro de la famosa casa.

Aunque se desconoce si más adelante la llamada “Jefa” de una respuesta pública a la solicitud de Arath de abandonar el show.