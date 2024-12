Trump y su imposición de aranceles causaría una inflación

Se incrementarían los precios de los productos

¿La economía se vería seriamente afectada?

La amenaza de Trump de imponer aranceles a productos de México y Canadá causaría un incremento también en el precio de los de EEUU.

La economía de las familias se vería seriamente afectada en caso de que el mandatario recién electo imponga dicha medida.

En una entrevista en el programa ‘Meet the Press’, de NBC News, Trump dijo que no puede garantizar que imponer aranceles no afecte al precio de los productos estadounidenses.

Las sanciones comerciales que el republicano pretende imponer causarían una inflación que afectaría a las familias, predicen los economistas.

Trump y su imposición de aranceles

En la entrevista con el programa, Trump aseguró que no creía en las predicciones ‘fatalistas’ de los economistas.

Si bien considera que no creía que los bienes importados para las empresas de EEUU ocasionarían un aumento en los precios de los consumidores, lo que dijo después dio mucho a qué pensar.

Pues, no garantizó que las familias en EEUU no pagarán más por sus compras, en caso de la imposición de aranceles.

«No puedo garantizar nada. No puedo garantizar el mañana», expresó tajante.