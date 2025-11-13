Aranceles al café en EEUU estarían por modificarse

EEUU prepara cambios arancelarios

Bessent anuncia ajustes agrícolas

Trump evalúa bajar tarifas

Segun informa la agencia EFE, El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la Administración del presidente Donald Trump anunciará próximamente cambios relacionados con importaciones agrícolas como el café, el banano y otras frutas.

Según Bessent, estas modificaciones buscarían reducir los precios de productos que Estados Unidos no cultiva localmente, lo que generaría un alivio para los consumidores.

El funcionario señaló que en los próximos días se realizará un anuncio importante sobre productos de origen extranjero que forman parte de la dieta estadounidense.

Durante una entrevista con Fox News, Bessent indicó que estas medidas buscan incidir directamente en los costos que enfrentan los compradores.

Ajustes relacionados con aranceles al café en EEUU

.@SecScottBessent: «You’re going to see substantial announcements over the next couple of days in terms of things we don’t grow here… coffee being one of them, bananas, other fruits… That will bring the prices down very quickly.» pic.twitter.com/e9Vsa1UdVR — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 12, 2025



El secretario del Tesoro explicó que el anuncio incluirá bienes agrícolas que no se producen en territorio estadounidense, como el café y el banano, junto con otros productos similares.

Aseguró que la decisión tendrá un impacto rápido y contribuirá a que los precios bajen con mayor velocidad dentro del país.

En la entrevista, Bessent evitó ofrecer detalles concretos sobre los alcances de las medidas que se anunciarán próximamente.

Tampoco precisó fechas exactas para la comunicación oficial, aunque reiteró que el equipo económico del Gobierno está trabajando en los ajustes.