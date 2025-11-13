Aranceles al café en EEUU estarían por modificarse
Publicado el 12/11/2025 a las 19:55
- EEUU prepara cambios arancelarios
- Bessent anuncia ajustes agrícolas
- Trump evalúa bajar tarifas
Segun informa la agencia EFE, El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la Administración del presidente Donald Trump anunciará próximamente cambios relacionados con importaciones agrícolas como el café, el banano y otras frutas.
Según Bessent, estas modificaciones buscarían reducir los precios de productos que Estados Unidos no cultiva localmente, lo que generaría un alivio para los consumidores.
El funcionario señaló que en los próximos días se realizará un anuncio importante sobre productos de origen extranjero que forman parte de la dieta estadounidense.
Durante una entrevista con Fox News, Bessent indicó que estas medidas buscan incidir directamente en los costos que enfrentan los compradores.
Ajustes relacionados con aranceles al café en EEUU
.@SecScottBessent: «You’re going to see substantial announcements over the next couple of days in terms of things we don’t grow here… coffee being one of them, bananas, other fruits… That will bring the prices down very quickly.» pic.twitter.com/e9Vsa1UdVR
El secretario del Tesoro explicó que el anuncio incluirá bienes agrícolas que no se producen en territorio estadounidense, como el café y el banano, junto con otros productos similares.
Aseguró que la decisión tendrá un impacto rápido y contribuirá a que los precios bajen con mayor velocidad dentro del país.
En la entrevista, Bessent evitó ofrecer detalles concretos sobre los alcances de las medidas que se anunciarán próximamente.
Tampoco precisó fechas exactas para la comunicación oficial, aunque reiteró que el equipo económico del Gobierno está trabajando en los ajustes.
Contexto de los aranceles agrícolas recientes
El interés del Gobierno por revisar los aranceles surge tras las medidas impuestas meses atrás a algunos de los principales exportadores de café del mundo.
En agosto, Trump aplicó un arancel del 50 % a Brasil, uno de los mayores proveedores de café.
A estos gravámenes se sumaron también las tarifas impuestas a Vietnam y Colombia, lo que derivó en un incremento de los precios del café en Estados Unidos.
El aumento del costo del grano ha sido evidente para los consumidores, especialmente en productos de consumo diario.
Impacto económico de los aranceles al café en EEUU
Frente a esta situación, Trump declaró a Fox News que estaba evaluando reducir los aranceles aplicados al café.
El mandatario reiteró comentarios que ya había hecho a finales de octubre durante su gira por Asia.
La intención de revisar las tarifas forma parte del esfuerzo por controlar la inflación en productos agrícolas importados.
El Gobierno sostiene que los ajustes aduaneros pueden influir directamente en la reducción de precios de bienes de consumo masivo.
Propuestas de alivio económico para familias
Además de los cambios arancelarios, otra propuesta analizada es la entrega de un bono de 2.000 dólares a los estadounidenses.
Según Bessent, el Gobierno estudia destinar el apoyo a familias de bajos ingresos.
El funcionario explicó que aún no existe una decisión final sobre la distribución del bono ni sobre los criterios de elegibilidad.
Indicó que el presidente Trump ha planteado entregar el reembolso a familias con ingresos inferiores a unos 100.000 dólares.
Evaluación interna sobre aranceles al café en EEUU
Bessent señaló que el Gobierno analiza varias alternativas para que el apoyo económico beneficie a los hogares más vulnerables.
Aclaró que no se ha adoptado una resolución definitiva y que la decisión depende del diseño final de las medidas.
El Gobierno ha utilizado estas propuestas para responder al impacto que tienen los cambios del mercado internacional sobre los ciudadanos.
Bessent reiteró que la Administración Trump trabaja activamente en estas revisiones y que el anuncio formal se realizará en los próximos días.