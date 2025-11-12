México justifica alza del arancel al azúcar
Publicado el 11/11/2025 a las 21:21
- México aumenta arancel al azúcar
- Medida protege a productores cañeros
- Gobierno descarta impacto inflacionario
Segun informa la agencia EFE, El Gobierno de México anunció un aumento del arancel a la importación de azúcar al 156 %, una medida que busca frenar el incremento de compras externas, proteger a los productores nacionales y restablecer la competencia justa en el mercado.
La decisión, formalizada por la Secretaría de Economía (SE), responde al incremento “inusual” de importaciones que afectó de forma directa los precios internos y los ingresos de los cañeros en todo el país.
En un comunicado, la Secretaría de Economía destacó que la industria azucarera mexicana tiene un papel estratégico dentro de la economía nacional.
El sector opera en 267 municipios de 15 estados, genera 440.000 empleos directos y 2,2 millones indirectos, e impacta a más de 15 millones de personas.
Arancel al azúcar en México busca proteger al campo
El azúcar, además de ser un producto de consumo básico, representa una fuente clave de ingresos para miles de familias rurales.
Por ello, el gobierno enfatizó la necesidad de mantener condiciones que garanticen la sostenibilidad y rentabilidad de la producción nacional.
Según la SE, la medida se justifica en el aumento sin precedentes de las importaciones, que pasaron del 1 % del consumo nacional a más del 15 % en el ciclo 2023-2024.
Entre 2019 y 2023, las importaciones mensuales promedio se dispararon de 2.185 a 40.552 toneladas, un crecimiento del 1.800 %.
México garantiza autosuficiencia y estabilidad del azúcar
De acuerdo con la información oficial, México es autosuficiente en producción de azúcar y no necesita recurrir a importaciones para abastecer su mercado.
Durante el ciclo 2024-2025, el país produjo 4,7 millones de toneladas frente a un consumo estimado de 3,9 millones.
La Secretaría explicó que con los inventarios actuales el país dispone de 6,1 millones de toneladas, suficiente para abastecer la demanda nacional.
El ajuste arancelario, además, cumple con los parámetros establecidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Arancel al azúcar en México iguala precios de importación
Con el nuevo arancel, el azúcar cruda importada pasará de 770 a 1.050 dólares por tonelada, un valor superior al del producto nacional, que se cotiza en 901 dólares.
En el caso de la refinada, el precio subirá de 872 a 1.310 dólares, nivel similar al nacional, estimado en 1.252 dólares.
El objetivo, explicó la SE, es neutralizar la ventaja de precio que tenían las importaciones frente al producto mexicano.
El exceso de importaciones había forzado al país a exportar excedentes con pérdidas en mercados secundarios.
Gobierno descarta impacto en precios al consumidor
La Secretaría de Economía descartó que el incremento arancelario provoque un impacto inflacionario, dado que las importaciones solo representan el 4 % del consumo total.
Los productores nacionales se comprometieron a reorientar parte de sus ventas al mercado interno.
El decreto fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha insistido en fortalecer sectores estratégicos del país.
La agroindustria cañera agradeció el decreto y expresó su respaldo a la medida.
Sector cañero respalda el arancel al azúcar en México
En un manifiesto público, el gremio subrayó que representa a más de 12 millones de personas beneficiarias y que el azúcar es un pilar de la soberanía alimentaria con más de 500 años de historia.
El sector aplaudió el compromiso del gobierno con la Cuarta Transformación y con los programas de bienestar rural.
“Nos sumamos al Plan México, sustituyendo importaciones por lo ‘Hecho en México’”, señaló el comunicado.
El gobierno reiteró que su objetivo es garantizar un mercado justo y sustentable para los cañeros y consumidores.