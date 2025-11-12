México justifica alza del arancel al azúcar

México aumenta arancel al azúcar

Medida protege a productores cañeros

Gobierno descarta impacto inflacionario

Segun informa la agencia EFE, El Gobierno de México anunció un aumento del arancel a la importación de azúcar al 156 %, una medida que busca frenar el incremento de compras externas, proteger a los productores nacionales y restablecer la competencia justa en el mercado.

La decisión, formalizada por la Secretaría de Economía (SE), responde al incremento “inusual” de importaciones que afectó de forma directa los precios internos y los ingresos de los cañeros en todo el país.

En un comunicado, la Secretaría de Economía destacó que la industria azucarera mexicana tiene un papel estratégico dentro de la economía nacional.

El sector opera en 267 municipios de 15 estados, genera 440.000 empleos directos y 2,2 millones indirectos, e impacta a más de 15 millones de personas.

Arancel al azúcar en México busca proteger al campo

El Gobierno de México justificó este martes la subida del arancel a la importación de azúcar al 156 % para frenar el aumento extraordinario de compras externas, proteger a los productores cañeros y “restablecer condiciones de competencia equitativa”.https://t.co/OG9nJrFLnG — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 11, 2025



El azúcar, además de ser un producto de consumo básico, representa una fuente clave de ingresos para miles de familias rurales.

Por ello, el gobierno enfatizó la necesidad de mantener condiciones que garanticen la sostenibilidad y rentabilidad de la producción nacional.

Según la SE, la medida se justifica en el aumento sin precedentes de las importaciones, que pasaron del 1 % del consumo nacional a más del 15 % en el ciclo 2023-2024.

Entre 2019 y 2023, las importaciones mensuales promedio se dispararon de 2.185 a 40.552 toneladas, un crecimiento del 1.800 %.